ВСУ отминусовали еще 1380 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 8 июня украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1380 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

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С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 376 330 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 3 танка, 12 бронемашин и 82 артиллерийских системы. Общие потери врага составляют 12 000 танков, 24 717 ББМ и 43 646 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1852 единиц реактивных систем залпового огня и 1410 систем противовоздушной обороны, и 1616 наземных роботизированных комплекса.

Общие потери россиян увеличились до 436 самолетов, 353 вертолетов и 338 270 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4733 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 104 772 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 4252 – специальной техники.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Лиманском направлении украинские операторы беспилотников уничтожают транспортные средства российских войск, которые используются для подвоза боеприпасов и перемещения личного состава.

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