ВСУ добавили потерь врагу: минус 1030 оккупантов, по 20 танков и артсистем за сутки

Силы обороны Украины в течение первых суток мая уничтожили 153 единицы вооружения и военной техники российской армии. Кроме того, обезвредили в боях 1030 оккупантов.

Общие потери живой силы врага на сегодня достигают 470 870. Данные об этом по состоянию на 2 мая озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины уничтожили 29 боевых бронированных машин (всего 14 096), 20 артиллерийских систем (12 044), 20 танков (7332), четыре средства ПВО (784) российских сил.

Также защитники сбили 23 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 9561), а еще сожгли 49 единиц автомобильной техники и автоцистерн (16 224) и всем – специальной техники (1988) оккупантов.

Кроме этого, на счету воинов Сил обороны – 2026 уничтоженных крылатых ракет, 1053 РСЗО, 348 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и одна подводная лодка ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, за апрель 2024 года потери личного состава ВС РФ в Украине достигли 26 960. Также за месяц ВСУ уничтожили 4508 единиц вооружения и военной техники врага.

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