ВСУ отминусовали еще тысячу оккупантов и четыре танка армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 348 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск России. В "груз 200/300" превратили около 1000 захватчиков.

С начала полномасштабной войны на украинской земле отминусовали уже 1 050 250 военных преступников из рядов российской армии. Данные о потерях врага по состоянию на 28 июля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Что уничтожено за сутки и в целом

Большинство из обезвреженных накануне вражеских средств – это беспилотники оперативно-тактического уровня, которых сбили 235 штук (всего 48 393).

Кроме этого, защитники уничтожили четыре российских танка (всех 11 061), четыре артиллерийские системы (30 826), одну боевую бронированную машину (23 064) и одну РСЗО (1450). А еще бойцы сожгли 103 единицы автомобильной техники и автоцистерн (56 596) ВС РФ.

Всего за время полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 3935 единиц спецтехники, 3546 крылатых ракет, 1201 средство ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров, подводную лодку российской армии.

Что предшествовало

Бойцы 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ остановили очередной штурм оккупантов на значительном расстоянии от своих позиций. В течение нескольких часов защитники уничтожили танк, три БМП, четыре багги и ликвидировали 38 российских штурмовиков, еще трое захватчиков стали "грузом 300".

Воины 34-й отдельной бригады береговой обороны Морской пехоты обезвредили оккупантов в доме, где те пытались спрятаться от украинского дрона.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что заставить Россию остановить войну против Украины могут только колоссальные потери и катастрофа в российской экономике. Она подчеркнула, что кремлевский диктатор Владимир Путин не собирается заканчивать агрессию и именно поэтому отвергает предложения США по мирному урегулированию.

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