ВСУ отминусовали за сутки 1730 оккупантов и шесть вражеских танков – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили примерно 124 единицы военной техники и вооружения оккупационных войск России. В ряды "груза-200/300" отправили около 1730 захватчиков.

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С начала полномасштабной войны на украинской земле отминусовали уже 742 130 живой силы российской армии. Данные о потерях врага по состоянию на 1 декабря озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили российскую крылатую ракету (всех 2852) и 11 беспилотников оперативно-тактического уровня (19 803).

Воины обезвредили еще 14 артиллерийских систем (всего 20 923), 14 боевых бронированных машин (19 369), шесть танков (9469) войск РФ.

Также бойцы сожгли 76 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 30 507), две – спецтехники (3619).

За время полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 1253 РСЗО, 1019 средств ПВО (1019), 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку оккупационной российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ поразили северокорейский ПТРК Bulsae-4 на Харьковщине. Удар по этому дальнобойному самоходному противотанковому ракетному комплексу, которым руководили оккупанты, воины подразделения "Ветролом" батальона беспилотных систем 3-й ОШБр нанесли, когда тот был на ходу.

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