ВСУ поразили северокорейский ракетный комплекс Bulsae-4 на Харьковщине. Видео

В Харьковской области бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины попали в северокорейский дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Bulsae-4 российских захватчиков. Вражескую машину удалось поразить на ходу.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале 3-й ОШБр. "Охота подразделения "Ветролом", бойцов Батальона беспилотных систем", – говорится в подписи.

Военные показали кадры воздушного патрулирования пилотов FPV-дронов и отметили, что это только начало.

Кроме Bulsae-4, украинские военные атаковали дронами российский "Урал" и спрятанный КамАЗ оккупантов. Досталось и вражеской пехоте: пилоты FPV-дронов ударили по россиянах, которые прятались в доме, а также нанесли удары по их замаскированным укрытиям, выкуривая захватчиков наружу.

Что известно о Bulsae-4

Bulsae-4 – это современный северокорейский дальнобойный самоходный ПТРК на шасси северокорейского колесного бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6х6, или на легком шасси с колесной формулой 4х4.

ПТРК предназначен для поражения танков, в том числе оборудованных современными средствами динамической защиты. Управляемая ракета с оптоэлектронным наведением имеет режим атаки на цель сверху, где у бронетехники самая тонкая броня.

Сообщается, что Bulsae-4 может поражать цели на расстоянии от 10 до 25 км, даже если они расположены за препятствиями. Благодаря своим характеристикам этот ПТРК представляет серьезную угрозу для бронетехники противника, так как имеет возможность атаковать с безопасного для себя расстояния.

Как сообщал OBOZ.UA, о том, что российские войска начали использовать в войне против Украины дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4, стало известно летом. Украинская аэроразведка обнаружила северокорейскую технику в одном из направлений, когда она находилась на открытой местности.

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