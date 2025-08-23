ВСУ отминусовали за сутки 840 захватчиков и пять российских ББМ – Генштаб

Защитники Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 1 075 160 оккупантов были ликвидированы и ранены. Из них около 840 захватчиков попали в этот список за прошедшие сутки.

К тому же Силы обороны уничтожили еще 266 единиц военной техники и вооружения врага. Обновленные данные 23 августа сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери России в Украине

Накануне украинские воины сбили на передовой 148 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 52 935).

Бойцы уничтожили 23 артиллерийских системы (31 858), пять танков (11 129), четыре боевых бронированных машины (23 164) оккупационного войска. Кроме этого, сожгли 86 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (59 512).

За время полномасштабной войны Силы обороны также обезвредили 3944 единицы специальной техники, 3598 крылатых ракет, 1472 РСЗО, 1210 средств ПВО, 422 самолета, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ

Что предшествовало

За сутки 21 августа защитники Украины отминусовали 790 российских захватчиков и уничтожили более полутысячи единиц различного вооружения и военной техники армии РФ.

По состоянию на 22 августа были установлены имена 124 832 военных ВС РФ, которые были ликвидированы во время полномасштабного вторжения в Украину. По меньшей мере 11 250 из них демилитаризовались с 11 февраля 2025 года – даты начала официальных мирных переговоров Вашингтона и Москвы.

Кроме этого, в Пхеньян привезли партию гробов с телами корейских военных, ликвидированных в войне РФ против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления БПЛА российского подразделения "Рубикон" и большой склад боеприпасов. Уничтожение вражеских локаций произошло на временно оккупированных территориях Донецкой области.

