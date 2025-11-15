ВСУ отошли из Нововасильевского на более выгодные для обороны позиции: Силы обороны раскрыли детали

Украинские защитники на Запорожье продолжают сдерживать интенсивные штурмы российских войск. Из-за изменения конфигурации фронта и перегруппировки подразделений ВСУ отошли из Нововасильевского на более выгодные для обороны позиции.

Ситуация на южном направлении остается напряженной, с регулярными боевыми столкновениями и массированными обстрелами. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга.

Так, противник не уменьшает давление на Запорожском направлении и юге Днепропетровской областей, где за прошедшие сутки произошло почти четыре десятка боевых столкновений.

Зафиксировано более 350 обстрелов, во время которых российские войска использовали более 1500 боеприпасов.

По оценкам Сил обороны, потери противника составляют около 300 военных и 58 единиц вооружения и техники, включая танк, бронемашины, артиллерийские системы и легкомоторные средства.

Отвод из Нововасильевского стал следствием перегруппировки боевых порядков, изменения линии соприкосновения и необходимости сохранения жизни украинских военнослужащих. ВСУ заняли более укрепленные и выгодные с тактической точки зрения позиции, позволяющие эффективнее сдерживать российское наступление и наносить комбинированные огневые удары.

На южном отрезке фронта оккупационные войска продолжают попытки инфильтрации обороны и продвижения вглубь украинской территории, однако украинские подразделения блокируют их намерения и ведут ожесточенные бои за каждый метр земли.

Напомним, армия России продолжает наступление в направлениях Гуляйполя и Великомихайловки. Враг продвинулся к позициям вблизи сел Сладкое, Яблочное и Веселое, примерно в девятикилометровом диапазоне на северо-восток и восток от Гуляйполя.

Как сообщал OBOZ.UA, на Гуляйпольском направлении российская оккупационная армия смогла существенно улучшить свои позиции. Однако захватчики, вероятно, потратят значительное время на создание условий для захвата самого Гуляйполя. Поэтому россияне могут предпринять попытку изолировать и окружить Гуляйполе с северо-востока в соответствии с новым планом кампании, направленным на ослабление украинской обороны.

