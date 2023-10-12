Очень нужны репосты!

Россия начала большое наступление на Авдеевку, и это еще одно кровопролитное определяющее сражение с оккупантами.

Далее текст на языке оригинала.

Люди, отямтесь, реагуйте на прохання про допомогу фронту! Запити приходять цілодобово.

Дуже жахливі бої з загиблими та важкопораненими воїнами ЗСУ.

Наразі наши бійці дуже просять дрони!

Мавік 3, Мавіки 3 про, це 90 та 95 т грн.

Потрібно 5 дронів.

Треба викупити і одразу відправити на фронт.

Підрозділу аєророзвідки на автівку ще не вистачає – 73 т грн.

Підрозділ виконує найважливіші завдання.

І ще дуже терміново просять тепловізор та протимінні чоботи, дуже багато мін та підривів

Люди, дуже важко, просимо допомагати!

Відправили декілька посилок на фронт, викупила 4 дрона, 3 дрона Мавік 3 це 270 т. грн та Мавік 3 Про – 95 т. грн, три зарядні станції 66 т. грн, спальні мішки – 7600 грн, приціл – 28 т. грн, одяг для поранених – 19750 грн, планшети – 12 т.

Видео дня

Пайпал – [email protected]

Приват – 5168752017223390 Yusupova Natalia Avhusta

Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку:

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки:

5375 4112 0025 4253