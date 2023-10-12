Блог | ВСУ отражают большое наступление РФ на Авдеевку. Нужна помощь фронту – дроны, тепловизор и противоминные сапоги!
Очень нужны репосты!
Россия начала большое наступление на Авдеевку, и это еще одно кровопролитное определяющее сражение с оккупантами.
Далее текст на языке оригинала.
Люди, отямтесь, реагуйте на прохання про допомогу фронту! Запити приходять цілодобово.
Дуже жахливі бої з загиблими та важкопораненими воїнами ЗСУ.
Наразі наши бійці дуже просять дрони!
Мавік 3, Мавіки 3 про, це 90 та 95 т грн.
Потрібно 5 дронів.
Треба викупити і одразу відправити на фронт.
Підрозділу аєророзвідки на автівку ще не вистачає – 73 т грн.
Підрозділ виконує найважливіші завдання.
І ще дуже терміново просять тепловізор та протимінні чоботи, дуже багато мін та підривів
Люди, дуже важко, просимо допомагати!
Відправили декілька посилок на фронт, викупила 4 дрона, 3 дрона Мавік 3 це 270 т. грн та Мавік 3 Про – 95 т. грн, три зарядні станції 66 т. грн, спальні мішки – 7600 грн, приціл – 28 т. грн, одяг для поранених – 19750 грн, планшети – 12 т.
Пайпал – [email protected]
Приват – 5168752017223390 Yusupova Natalia Avhusta
Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку:
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки:
5375 4112 0025 4253