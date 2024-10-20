ВСУ отразили 60 атак на Кураховском направлении: всего на фронте произошло 164 боевых столкновения – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. Самые активные боевые действия продолжаются на Кураховском направлении.

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Всего в течение суток на фронте было зафиксировано 164 боевых столкновения. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 20 октября.

В течение суток российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 81 авиационный удар, сбросив 155 управляемых авиабомб. Кроме этого, противник произвел более 3500 обстрелов, из них 91 из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Сеньковка, Шостка, Харьков, Купянск, Новоегоровка, Терны, Северск, Резниковка, Пришиб, Ясна Поляна, Веролюбовка, Стенки, Мирноград, Торецк, Екатериновка, Курахово, Великая Новоселка, Богоявленка и Запорожье.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также поразили два пункта управления.

На Харьковском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз недалеко от Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Андреевки, Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки неподалеку от Торецка, Щербиновки и в направлении Александро-Шультино.

На Покровском направлении наши защитники отразили 27 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовки, Луча и Селидового, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 60 атак возле Звездного, Новодмитровки, Желанного Второго, Горняка, Георгиевки, Максимильяновки, Антоновки и Екатериновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил шесть штурмовых действий недалеко от Новоукраинки и Богоявления.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении произошло шесть боевых столкновений с врагом в островной зоне дельты Днепра. Противник успеха не имел.

На Северском и Гуляйпольском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает избивать по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 46 авиаударов, сбросив при этом 72 авиабомбы.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории России, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1340 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 39 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 57 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 41 автомобиль и три единицы специальной техники врага.

Напомним, в ночь на 20 октября российская террористическая армия попыталась в очередной раз атаковать Киев дронами-камикадзе. Силами противовоздушной обороны приблизительно десяток российских ударных БПЛА были обезврежены.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В субботу вечером, 19 октября, армия страны-агрессора нанесла два авиаудара по центру Запорожья. Пострадали по меньшей мере 10 человек. Среди них двое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия вечером 19 октября нанесла двойной удар баллистическими ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Там повреждено много жилых домов и другие здания, пострадали 17 человек, в том числе спасатель.