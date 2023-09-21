ВСУ отразили атаки армии РФ на четырех направлениях и продолжают наступление на Бахмут и Мелитополь: произошло более 20 боевых столкновений – Генштаб

На протяжении суток 21 сентября вдоль всей линии фронта произошло больше 20 сражений Сил обороны с российскими оккупантами. При этом наши защитники продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав ежедневную сводку на Facebook. Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам, в результате чего, к сожалению, пострадали среди гражданского населения.

В ответ украинские военные бьют по позициям захватчиков, нанося потери и им. Подразделениями ракетных войск поражен пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и две станции РЭБ противника.

Что касается ситуации на основных направлениях обороны, Силы обороны докладывают о следующем:

на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения из Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах;

Видео дня

на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Нанес авиационный удар в районе Дегтярного Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Чернецкое Черниговской области; Старая Гута, Заречье, Кучеровка, Шалыгино, Юнаковка Сумской области и Графское, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области;

на Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестового, Копанки и Шейковки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись районам более 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетней, Синковки, Ивановки, Кисловки, Купянско-Узлового, Ковшаровки Харьковской области;

на Лиманском направлении авиационных ударов противника подверглись районы населенных пунктов Невское Луганской области и Диброва Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестово, Раздолевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Андреевка, Миньковка, Клищиевки и Северное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Клещиевка, Ступочки, Белая Гора Донецкой области;

на Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Архангельского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области;

на Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 8 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Елизаветовки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в том числе Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Новомихайловка Донецкой области;

на Шахтерском направлении Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе Никольского Донецкой области. Враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области;

на Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогорья, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Степное, Пятихатки Запорожской области;

на Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Львове, Тягинке Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Берислав, Николаевка, Херсон Херсонской области, а также Солончаки, Очаков Николаевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали возможности западных истребителей F-16, ожидаемых Украиной. Эти самолеты позволят украинским защитникам безопасно поражать цели на расстоянии сотен километров, в частности, глубоко в тылу на временно оккупированных территориях.

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