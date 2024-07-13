ВСУ отразили попытки штурма на нескольких горячих направлениях фронта, произошло 149 боевых столкновений – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает атаковать на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. В течение суток 12 июля на фронте зафиксировано 149 боевых столкновений.

Видео дня

Больше всего вражеских штурмовых действий на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 13 июля.

В течение суток враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 64 авиаудара с использованием 94 авиабомб. Кроме этого, оккупанты совершили почти 5000 обстрелов, в том числе 143 из реактивных систем залпового огня. Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Липцы, Волчанск, Малые Проходы, Старица, Купянск и Глубокое Харьковской области; Макеевка Луганской области, Серебрянское лесничество; Часов Яр, Прогресс, Межевое, Георгиевка, Сторожевое, Дружба, Торецк, Нью-Йорк, Дальнее, Катериновка и Макаровка Донецкой области.

В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома и объекты инфраструктуры.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также поразили три средства ПВО и артиллерийскую систему врага. В итоге за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также наши воины обезвредили восемь танков, 24 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 34 БПЛА оперативно-тактического уровня, 52 автомобиля и 13 единиц специальной техники.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 11. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Степовой Новоселовки, Песчаного и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз в районах населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны и Торское, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Раздолевки и Выемки.

На Краматорском направлении противник атаковал 11 раз в районах Ивановского, Андреевки и Часова Яра.

На Торецком направлении захватчики совершили 19 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Пивничное, Зализное и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отразили 42 штурмовых действия в районах населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Лозоватское, Сокол, Яснобродовка, Воздвиженка и Карловка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских усилий была возле Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 22 атаки у Красногоровки, Парасковеевки и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времевском направлении противник совершил шесть штурмов наших позиций в районе Водяного и Урожайного.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения вблизи Малой Токмачки и Роботино.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Напомним, летом Украина рассчитывает получить шесть истребителей F-16 от стран-партнеров и до 20 самолетов до конца 2024 года. Принятие долгожданного решения об отправке боевых самолетов было затруднено среди прочего из-за вопроса запасных частей и языкового барьера между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами.

Ранее сообщалось, что в ближайшие шесть месяцев Силы обороны Украины продолжат находиться в обороне и не смогут провести широкомасштабную контрнаступательную операцию до 2025 года. Однако они уже сейчас пытаются перехватить тактическую инициативу и производят ограниченные контратаки на отдельных участках фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!