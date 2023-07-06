ВСУ отразили вражеские атаки в районе Берховки и Богдановки Донецкой области, уничтожены четыре пункта управления оккупантов и состав БК - Генштаб

В Донецкой области защитники успешно отбили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки. В то же время враг продолжает наступление на юг и север от города Бахмут, закрепляясь на достигнутых позициях.

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Об этом говорится в утренней сводке Генштаба о ситуации по состоянию на 6 июля. Силы обороны поразили один район сосредоточения живой силы, а также четыре пункта управления и один состав боеприпасов врага.

За последние сутки произошло 38 боевых столкновений. Противник продолжает сконцентрировать основные силы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Белорусские военные подразделения продолжают выполнять задачи в приграничных районах с Украиной.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет свое военное присутствие. Он нанес авиационные удары в районах Грабовского (Сумская область), Плетеновки (Харьковская область) и в городе Харьков. В течение суток оккупанты провели минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, включая Горск, Александровку, Тимоновичи (Черниговская область), Середину-Буду, Стукаловку, Басовку (Сумская область) и Ветеринарное, Казачье Лопань, Зелен.

На Купянском направлении противник продолжает пытаться наступать в районе Новоселовского (Луганская область), однако наши воины удерживают оборону и отразили все атаки противника. Оккупанты совершили авиационные удары в районах Ивановки и Кисловки (Харьковская область). Петро-Ивановка, Фиголовка, Моначиновка, Гусинка, Новомлынск и Кисловка (Харьковская область) были подвергнуты артиллерийским и минометным обстрелам противника.

На Лиманском направлении, во время проведения наступательных действий, противник пытался вытеснить наши войска с их позиций в районе Новоегоровки (Луганская область), но не имел успеха. Он также нанес авиационный удар в районе Белогоровки (Луганская область). Более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка (Луганская область), а также Торское, Верхнекаменское и Раздолевка Донецкой области, подверглись артиллерийским обстрелам противника.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки (Донецкая область). Вместе с тем противник продолжает проводить наступательные действия на юг и север от города Бахмут, закрепляясь на достигнутых позициях. Он также нанес авиационные удары в районах Богдановки и Торецкая. Более 10 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Марково, Хромово, Александро-Шультино и Северное Донецкой области, пострадали в результате российских артиллерийских обстрелов.

На Авдеевском направлении силы обороны продолжают успешно сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. В то время как противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Более 15 населенных пунктов, включая Бердичи, Степное, Авдеевку, Северное, Невельское и Первомайское (Донецкая область), были подвергнуты артиллерийскому обстрелу противника.

На Марьинском направлении наши защитники успешно отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Были также проведены обстрелы более 10 населенных пунктов, включая Красногоровку, Ганивку, Марьинку и Победу (Донецкая область).

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы, Отрадного, Макаровки и Ровно. Были произведены обстрелы более 15 населенных пунктов, включая Новомихайловку, Угледар, Новоукраинку и Пречистовку (Донецкая область).

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активно сосредотачивает свои силы чтобы помешать продвижению наших войск. Он нанес авиационные удары в районах Гавриловки, Новодаровки, Змиевки и Антоновки (Херсонская область). Более 40 населенных пунктов, включая Левадное, Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Белогорье (Запорожская область) и Токаревку, Антоновку, Громадное, Кизомис (Херсонская область) и Херсон, были подвергнуты артиллерийскому обстрелу противника.

В то же время силы обороны Украины продолжают проводить наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огненное артиллерийское поражение по выявленным целям противника. Они также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За прошедшие сутки авиация сил обороны совершила 13 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.

За последние сутки подразделения ракетных войск и артиллерии успешно нанесли удары, которые привели к поражению 1 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Кроме того, были поражены 4 пункта управления, 1 состав боеприпасов, 8 артиллерийских средств на их огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 1 радиолокационная станция и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска РФ ночью четверга, 6 июля, атаковали Украину крылатыми ракетами из Черного моря и дронами-камикадзе. Тревога была объявлена во всех регионах, взрывы раздавались на западе.

Также Гуменюк рассказала, что этой ночью, 6 июля, Россия задействовала, по меньшей мере, 6 ракетоносителей с залпом в 36 ракет. Три из которых надводные, еще три – подводные. Она также добавила, что "Калибр", выпущенный из моря, может преодолеть 2500 тысяч километров, поэтому он несет опасность на всей территории Украины.

Во Львове в результате очередной террористической атаки страны-агрессора повреждения получили объект критической инфраструктуры. Обломки же вражеской ракеты попали в жилой дом.

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