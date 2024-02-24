ВСУ отразили вражеские штурмы на ряде направлений, поражены пункты управления противника и склад БК – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Только за прошедшие сутки враг нанес 10 ракетных и 93 авиационных удара, а также совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня.

На фронте в течение 23 февраля произошло 84 боевых столкновения. Враг продолжает наступать на разных направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 24 февраля.

В ночь на 24 февраля путинские террористы в очередной раз атаковали Украину, применив 12 дронов типа Shahed. Подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено все 12 БПЛА.

Под авиационными ударами были населенные пункты Новоегоровка, Макеевка, Белогоровка Луганской области; Торское, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Часов Яр, Курдюмовка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Орловка, Тоненькое, Красногоровка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области и Малая Токмачка, Роботино и Новоданиловка на Запорожье. Под артиллерийский огонь российских оккупантов попали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших защитников в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны в Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 9 атак противника в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 44 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении отбиты 8 атак противника возле Роботиного.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении наши воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупантов. Несмотря на потери враг не оставляет попыток вытеснить наши подразделения. За прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмов на левобережье Днепра.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах противника. Также подразделениями Воздушных сил ВСУ уничтожен еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Украинские ракетчики нанесли поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, 3 артиллерийским средствам, складу боеприпасов и по 2 РЛС ЗРК "Бук-М3" противника.

Напомним, вечером 23 февраля в Краснодарском крае РФ был уничтожен самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Ценный для врага борт мог быть уничтожен с помощью зенитного ракетного комплекса С-200.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны юга сообщили о сбитии 12 БПЛА типа Shahed-131/136 и двух ракет Х-59 в их операционной зоне. В Одессе в результате падения вражеского беспилотника вспыхнул пожар, есть жертва и раненые.

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