ВСУ перехватили стратегическую инициативу и наступают по всем направлениям: в Минобороны раскрыли детали. Карта
Силы обороны Украины перехватили стратегическую инициативу на фронте. Украинские воины сейчас наступают по всем направлениям.
Успехи у защитников есть на востоке, в частности, на Бахмутском направлении, а на юге украинские войска "выравнивают фронт". Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.
Украинские воины перехватили стратегическую инициативу на фронте и сейчас наступают по всем направлениям.
Так, на востоке особо ожесточенные бои идут на Бахмутском направлении. Там Силы обороны двигаются по флангам – и продвижение, по словам Маляр, является "уверенным".
"В сам город мы не заходили. Но мы продолжаем контролировать юго-западные окраины города. Однако основные бои сейчас ведутся вокруг города. И там можно говорить о том, что наступление идет на нескольких направлениях. Это не только фланги, а гораздо более широкий фронт", – рассказала заместитель министра обороны.
Захватчики пытаются противодействовать продвижению украинских воинов и стягивают под Бахмут значительные силы.
"Концентрация очень высока. Мы работаем в абсолютном преимуществе врага по количеству людей и оружия", – отметила Маляр.
Есть продвижение у украинских войск и на юге, там, отметила заместитель министра обороны, оно происходит "с разным успехом".
"Где-то бывают дни, когда это более 1 километра, где-то бывает меньше. Может быть где-то и до 2 километров. По-разному", – сказала Маляр.
Сейчас, подчеркнула она, на юге продолжается "выравнивание фронта": защитники занимают нужные рубежи и закрепляются на них.
Напомним, ранее в Институте изучения войны констатировали, что ВСУ добились успехов в наступательных операциях.
По данным аналитиков, Силы обороны Украины перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении и ведут широкое наступление в этом районе. Также 29 июня они провели наступательные операции еще по меньшей мере на двух других участках фронта: в западной части Запорожской области и на административной границе между Запорожской и Донецкой областями. Там наступления тоже стали успешными.
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