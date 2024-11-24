ВСУ под Волчанском нанесли точные удары по позициям и живой силе врага: видео

Воины 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ нанесли поражение врагу на Волчанском направлении фронта. Многочисленными ударами они обезвредили живую силу и позиции армии РФ.

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"Бавовну" оккупантам обеспечили FPV-дроны. Видео с этими кадрами опубликовано в Telegram-канале 82-й ОДШБр.

В бригаде отметили, что под Волчанском на Харьковщине операторы БПЛА срывают планы врага, нанося точные удары по их укрытиям и личному составу.

Благодаря мастерству и инновационным подходам защитников, российские военные остаются дезориентированными и теряют инициативу.

На опубликованных кадрах видны многочисленные моменты попаданий FPV-дронов как по единичных оккупантах среди поля, так и скоплениям захватчиков в погребах или полуразбитых зданиях. Большинство из них после "бавовны" становились "двухсотыми".

"Мастерство в каждом полете, сила в каждом решении! Вместе к победе!" – подчеркнули в 82-й ОДШБр.

Как сообщал OBOZ.UA, на Луганщине пограничники комендатуры РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов. В районе Кременной и Серебрянского лесничества были уничтожены боевая техника, склад БК и живая сила врага.

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