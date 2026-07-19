ВСУ поразили два танкера в Чёрном море и плавучий кран – в Азовском: подробности
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Ночью украинские военные продолжили "танкероцид" в черноморско-азовской акватории. В Черном море они поразили два танкера "теневого флота" РФ, а в Азовском – подбили плавучий кран.
Также под ударами Сил обороны оказались другие военные объекты противника, в частности ЗРК "Бук" в Запорожской области и очередной мостна Донетчине. Подробности сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Что известно о потерях противника
По данным ГШ, в ночь на 19 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и военно-экономических целей противника .
В частности, защитники "потрепали" россиян на море.
"Поражены два танкера в акватории Черного моря, а также плавучий кран в акватории Азовского моря. Танкеры используются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах вооруженных сил Российской Федерации. Плавучие краны обеспечивают выполнение портовых работ, погрузку и разгрузку грузов, а также поддерживают функционирование морской логистики армии РФ", – говорится в сообщении.
На этом потери России не ограничились.
В Запорожской области был уничтожен вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук".
В сообщении ГШ указано, что поражение было нанесено в районе Зеленополья, однако, очевидно, этот населенный пункт указан ошибочно, ведь он находится строго к западу от Запорожья, вдали от линии боевого столкновения. Поэтому, возможно, речь шла о временно оккупированном селе Зеленополь Пологовского района.
А вблизи Новоекономического в Донецкой области защитники разрушили автомобильный мост, который оккупанты использовали для военной логистики.
"Силы обороны Украины и впредь будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации. Продолжение будет!" – заверили в ГШ.
Как сообщал OBOZ.UA, также этой ночью украинские военные из рядов СБС нанесли удар по ещё 13 электроподстанциям на временно оккупированных территориях Украины. Восемь из них были выведены из строя в Крыму, остальные – на оккупированных территориях юга и востока материковой части нашей страны.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!