ВСУ поразили два танкера в Чёрном море и плавучий кран – в Азовском: подробности

Ночью украинские военные продолжили "танкероцид" в черноморско-азовской акватории. В Черном море они поразили два танкера "теневого флота" РФ, а в Азовском – подбили плавучий кран.

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Также под ударами Сил обороны оказались другие военные объекты противника, в частности ЗРК "Бук" в Запорожской области и очередной мостна Донетчине. Подробности сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Что известно о потерях противника

По данным ГШ, в ночь на 19 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и военно-экономических целей противника .

В частности, защитники "потрепали" россиян на море.

"Поражены два танкера в акватории Черного моря, а также плавучий кран в акватории Азовского моря. Танкеры используются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах вооруженных сил Российской Федерации. Плавучие краны обеспечивают выполнение портовых работ, погрузку и разгрузку грузов, а также поддерживают функционирование морской логистики армии РФ", – говорится в сообщении.

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На этом потери России не ограничились.

В Запорожской области был уничтожен вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук".

В сообщении ГШ указано, что поражение было нанесено в районе Зеленополья, однако, очевидно, этот населенный пункт указан ошибочно, ведь он находится строго к западу от Запорожья, вдали от линии боевого столкновения. Поэтому, возможно, речь шла о временно оккупированном селе Зеленополь Пологовского района.

А вблизи Новоекономического в Донецкой области защитники разрушили автомобильный мост, который оккупанты использовали для военной логистики.

"Силы обороны Украины и впредь будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации. Продолжение будет!" – заверили в ГШ.

Как сообщал OBOZ.UA, также этой ночью украинские военные из рядов СБС нанесли удар по ещё 13 электроподстанциям на временно оккупированных территориях Украины. Восемь из них были выведены из строя в Крыму, остальные – на оккупированных территориях юга и востока материковой части нашей страны.

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