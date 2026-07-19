УкраїнськаУКР
русскийРУС

ВСУ поразили два танкера в Чёрном море и плавучий кран – в Азовском: подробности

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,7 т.
Горит российский танкер. Иллюстративное изображение создано с помощью ИИ
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Ночью украинские военные продолжили "танкероцид" в черноморско-азовской акватории. В Черном море они поразили два танкера "теневого флота" РФ, а в Азовском – подбили плавучий кран.

Также под ударами Сил обороны оказались другие военные объекты противника, в частности ЗРК "Бук" в Запорожской области и очередной мостна Донетчине. Подробности сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Что известно о потерях противника

По данным ГШ, в ночь на 19 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и военно-экономических целей противника .

В частности, защитники "потрепали" россиян на море.

"Поражены два танкера в акватории Черного моря, а также плавучий кран в акватории Азовского моря. Танкеры используются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах вооруженных сил Российской Федерации. Плавучие краны обеспечивают выполнение портовых работ, погрузку и разгрузку грузов, а также поддерживают функционирование морской логистики армии РФ", – говорится в сообщении.

На этом потери России не ограничились.

В Запорожской области был уничтожен вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук".

В сообщении ГШ указано, что поражение было нанесено в районе Зеленополья, однако, очевидно, этот населенный пункт указан ошибочно, ведь он находится строго к западу от Запорожья, вдали от линии боевого столкновения. Поэтому, возможно, речь шла о временно оккупированном селе Зеленополь Пологовского района.

Зеленополье, Запорожская область
Зеленополь, Пологовский район

А вблизи Новоекономического в Донецкой области защитники разрушили автомобильный мост, который оккупанты использовали для военной логистики.

Новоекономическое, Донецкая область

"Силы обороны Украины и впредь будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации. Продолжение будет!" – заверили в ГШ.

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, также этой ночью украинские военные из рядов СБС нанесли удар по ещё 13 электроподстанциям на временно оккупированных территориях Украины. Восемь из них были выведены из строя в Крыму, остальные – на оккупированных территориях юга и востока материковой части нашей страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаВойна в УкраинеПотери России в войне с УкраинойОккупация КрымаРоссия - страна-агрессорЧерное мореАзовское мореВооруженные Силы Украины
Редакционная политика