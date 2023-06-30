ВСУ превратили вертолет РФ в металлолом: появилось видео последствий 'бавовны' на аэродроме Мелитополя

Российский оккупант решил снять пафосное видео о своих похождениях в Украине. При этом он случайно засветил последствия удара Вооруженных сил Украины по аэродрому во временно оккупированном Мелитополе.

Видео дня

В кадр снимавшего ролик оккупанта попал сожженный дотла вертолет российских захватчиков на территории аэродрома. На это обратил внимание OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Он опубликовал короткое видео, снятое российским оккупантом. На нем россиянин снимает свою руку с зажатым в ней пистолетом на фоне иллюминатора вертолета, взлетающего с аэродрома во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

В этом видео недалекий захватчик "засветил" результаты одного из ударов ВСУ по мелитопольскому аэродрому.

"11 секундное видео с аэродрома оккупированного Мелитополя заснятое явным подражателем кадыровских тик-токеров. Особенно привлекателен хронометраж с 10 секунды, где в кадр попал российский вертолет уничтоженный ВСУ прямо на стоянке", – написал Комахидзе.

Напомним, 28 июня в оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов. Предварительно известно о прилетах по военным РФ и детонации вражеского боекомплекта.

Кроме того, в Мелитополе прогремела серия взрывов утром 22 июня. Известно, что захватчики не выпускали людей из города.

Также сообщалось, что под Мелитополем оккупанты роют братские могилы, чтобы скрыть свои потери в войне: тела к месту захоронения свозят грузовиками.

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