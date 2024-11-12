ВСУ продолжают истощать врага по всей линии фронта и в тылу: произошло 156 боевых столкновений – Генштаб

Украинские военные продолжают решительно противостоять попыткам врага прорваться вглубь нашей территории, нанося российским силам значительные потери по всей линии фронта и в тылу. С начала суток зафиксировано 156 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 вторника, 12 ноября. Российские оккупанты совершили один ракетный удар по Украине, использовав две ракеты, провели 69 авиаударов, сбросили 106 управляемых авиабомб и задействовали 873 дрона-камикадзе. Кроме этого, враг совершил 4178 обстрелов позиций наших войск и гражданских объектов.

На Харьковском направлении враг восемь раз пытался штурмовать наши позиции вблизи Волчанска. По предварительным данным, потери противника на этом направлении составляют 85 человек убитыми и ранеными, уничтожены семь единиц автомобильной техники и 23 дрона; повреждены 12 автомобилей и одна единица спецтехники.

На Купянском направлении агрессор семнадцать раз штурмовал позиции наших военных вблизи Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении российские войска шесть раз пытались прорваться в районах Новомихайловки, Грековки и Торского, однако защитники Украины уверенно держат оборону и наносят значительные потери.

На Северском направлении украинские силы сдерживают атаку врага в Верхнекаменском районе, ситуация под контролем.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали при поддержке авиации возле Торецка и Щербиновки. В настоящее время два боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боев и количество столкновений уже достигло 28. Наши воины отразили 19 атак, и девять боев все еще продолжаются. Предварительно потери противника за сутки составили 445 человек ранеными или погибшими, уничтожены два танка, два орудия, три автомобиля и три мотоцикла; еще два автомобиля и четыре мотоцикла повреждены.

На Кураховском направлении зафиксировано 47 боевых столкновений разной интенсивности. Наибольшую активность оккупанты проявили у Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки.

На Времивском направлении противник при поддержке авиации 13 раз пытался прорвать передний край нашей обороны возле Трудового, Максимовки, Макаровки, Ровно и Новодаровки, где продолжаются шесть боеприкосновений.

На Приднепровском направлении было отбито пять атак противника.

Силы обороны сдерживают российских оккупантов, сегодня особенно отличились воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола и 126-й бригады Сил терробороны, которые мужественно удерживают позиции и наносят врагу значительные потери.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области Силы обороны Украины сдерживают группировку российских войск численностью 50 тысяч личного состава. Благодаря операции эти оккупанты не могут быть отправлены на другие направления фронта на нашей территории. Об этом рассказал президент Украины.

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