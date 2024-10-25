ВСУ продолжают мужественного защищать Украину: какая ситуация на передовой

За неполные сутки 25 октября (по состоянию на 22:00) в Украине произошло 142 боевых столкновения. Войска Российской Федерации совершили один ракетный и 70 авиационных ударов (применив 106 КАБов).

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Противник более 600 раз атаковал нас дронами-камикадзе и произвел примерно 3000 обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов с различного вооружения. Сводку о ситуации на передовой опубликовал вечером в 975 сутки большой войны Генеральный штаб ВСУ.

"Наши воины продолжают мужественно защищать Украину", – подчеркнули в ведомстве.

На Харьковском направлении защитники страны (на 22:00) продолжали отбивать три атаки ВС РФ в районе Волчанска.

По имеющейся информации, 25 октября на этом отрезке враг потерял 97 военнослужащих (убитыми и ранеными). Уничтожено два автомобиля и две единицы специальной техники, повреждено три артиллерийских системы и четыре авто оккупантов.

На Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Вишневого. Девять атак еще не завершились.

24 раза враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу. 20 атак удалось отбить, еще четыре боестолкновения продолжались.

На Северском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться в районах Ивано-Дарьевки и Выимки. По состоянию на 22:00 все атаки отражены, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении было одно боевое столкновение. Активность оккупантов проявлялась в районе Часова Яра. Попытки врага улучшить свое положение остановлены.

Также россияне пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении. В районе города Торецк захватчики получили жесткий отпор.

Интенсивно агрессор атакует на Покровском направлении. Здесь произошло 43 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохранялась в районах Лисовки, Селидового, Миролюбовки. 34 атаки украинские защитники уже отбили, еще девять столкновений продолжались.

"Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории", – отметили в ГШ ВСУ.

Потери агрессора на этом направлении за неполные сутки составили 394 человека убитыми и ранеными. Уничтожены три артсистемы, 14 авто, боевая бронированная машина и три мотоцикла. Еще одна ББМ и 10 автомобилей противника повреждены.

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