Россия увеличила дальность КАБов для ударов по Украине: куда теперь могут долетать авиабомбы

Российский ВПК модифицировал свои корректируемые авиационные бомбы. Изменения их конструкции увеличило дальность, что позволяет стране-агрессору обстреливать такие населенные пункты, как Запорожье.

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О том, что сейчас вражеские КАБы долетают значительно дальше, чем раньше, сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. Он выступил в эфире телемарафона "Єдині новини".

Запорожье, расположенное более чем в 30 км от линии боевого соприкосновения, не обстреливалось КАБами до недавнего времени. Впервые самолеты РФ выпустили управляемые авиабомбы по городу 22 сентября 2024 года.

"Это говорит о том, что противник внес изменения в конструкцию этих авиационных бомб и они теперь долетают значительно дальше, чем было раньше. И начали применять эти управляемые авиационные бомбы большой мощности по Запорожью и по другим украинским городам, которые расположены недалеко от линии боевого соприкосновения в зоне досягаемости этих КАБов", – сказал Волошин.

Военный добавил, что применение усовершенствованных КАБов фиксировали и на других направлениях, в том же числе на Харьковщине и Донетчине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В течение недели 7–13 октября россияне сбросили на украинские города и села около 900 КАБов.

– На Харьковском направлении фронта российские оккупационные войска активно применяют разные типы химического оружия против ВСУ: аммиак, хлор, фосфорные бомбы и проч..

– В The Times считают, что половину снарядов, которыми РФ атакует украинские города, оккупантам передает Северная Корея.

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