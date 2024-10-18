ВСУ продолжают сдерживать атаки превосходящих сил врага: произошло 191 боевое столкновение – Генштаб

На поле боя в Украине в течение четверга, 17 октября, произошло 191 боевое столкновение воинов Сил обороны с российскими оккупантами. Самая сложная ситуация остается на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях.

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Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Там подчеркнули, что наши воины продолжают мужественно держать оборону Украины.

На Харьковском направлении в течение дня произошло семь боевых столкновений. Шесть атак отбиты, в районе Старицы продолжается еще один бой.

На Купянском направлении противник 16 раз пытался вытеснить ВСУ с позиций вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Вишневого и Надежды. Три атаки продолжается.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться в направлениях Грековки, Дружелюбовки, Екатериновки, Новомихайловки, Новосадового, Невского, Торского, Серебрянки, Кременной и Белогоровки. У Новосадового продолжается бой.

На Краматорском направлении произошло восемь боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районах Григоровки, Миньковки, Часова Яра и Ивановского, семь попыток врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами, продолжается боевое столкновение возле Часова Яра.

В Торецком направлении армия РФ атаковала ВСУ шесть раз в районах Торецка, Нелиповки и Щербановки. Все атаки отражены.

На Покровском направлении враг совершил 45 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность окупантов сохраняется в районах Сухая Балка, Луч, Сухой Яр, Новоторецкое, Михайловка, Лисовка, Селидово. Потери агрессора за день составили 365 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три танка, одна боевая бронированная машина, одна радиолокационная станция. Кроме того, один танк, один БТР, два БМП, одна вражеская пушка и три автомобиля были повреждены.

На Кураховском направлении произошло 45 боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться в районах Измайловки, Новодмитровки, Курахового, Горняка, Антоновки, Константиновки, Звездного, Острого, Георгиевки, Екатериновки и Водяного. Подразделения Сил обороны отразили 36 атак противника, девять атак продолжаются до сих пор. Ситуация сложная, но контролируемая ВСУ.

На Времивском направлении произошло десять боестолкновений. Все вражеские штурмы остановлены в районах Угледара и Левадного. Ситуация контролируется.

На Ореховском направлении одна атака врага отбита украинскими бойцами возле Новоандреевки.

На Приднепровском направлении ВСУ отражали 5 вражеских штурмов.

В Курской области РФ Силы обороны Украины продолжают операцию. Авиация врага нанесла 24 авиационных ударов с применением 37 КАБ по собственной территории.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области бойцы ГУР МО очистили 400 гектаров лесного массива вблизи Липцев. Они уничтожили живую силу противника, тяжелую технику, средства РЭБ и укрепление врага.

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