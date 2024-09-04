ВСУ продолжают сдерживать врага и наносить ему значительные потери: на фронте произошло 164 боевых столкновения - Генштаб

Проходит девятьсот двадцать четвертые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Торецком направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 4 сентября по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 164 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Противник нанес по территории Украины один ракетный удар с применением 13 ракет, 57 авиационных ударов (задействовал, в том числе 71 КАБ), использовал для поражения 334 дрона-камикадзе. Совершил более 2500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг однажды атаковал неподалеку от Волчанска. Боевое столкновение продолжается. По предварительным подсчетам в настоящее время потери агрессора за сегодня составляют 57 военных убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили две единицы автомобильной техники и 32 БПЛА, кроме того, повреждены четыре артиллерийских системы и два автомобиля.

На Купянском направлении враг в течение дня 15 раз пытался продвинуться вперед недалеко от Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестового и Мясожаровки. Четырнадцать атак противника отражены Силами обороны. Бой продолжается в районе Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского. До сих пор идет пять боеприкосновений, остальные - наши воины остановили.

На Северском направлении враг два раза в течение дня тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в четыре боевых столкновения. Две атаки вблизи Часового Яра и Калиновки захлебнулись. Два боестолкновения продолжается. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении наши войска отражали 12 атак противника вблизи Нелиповки, Торецкая и Нью-Йорка. Восемь атак отбиты, продолжаются бои в четырех локациях. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении враг 49 раз пытался вклиниться в нашу оборону. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидового, Николаевки и Миролюбовки 47 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки продолжаются.

Противник несет значительные потери – по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 200 оккупантов, 98 из них – безвозвратно. Уничтожены четыре, повреждено столько автомобилей окупантов и одна артиллерийская система.

На Кураховском направлении враг 46 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Георгиевки, Константиновки и Красногоровки, где украинские воины отражали 42 атаки, четыре боестолкновения продолжаются.

На Времивском направлении наши войска отражали три атаки противника, вблизи Константиновки и Водяного – две атаки остановлены, еще одна продолжается.

На Ореховском направлении оккупанты раза без успеха штурмовали наши позиции вблизи Роботиного и в направлении Новоандреевки.

В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Агрессор в течение дня совершил пять неудачных попыток штурмовать позиции украинских воинов