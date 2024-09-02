ВСУ продолжают штурмовать Курскую область: в эпицентре боев Коренево – ISW

В Курской области РФ силы обороны Украины продолжают наступательную операцию. В настоящее время эпицентром боев в этом регионе является Коренево.

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Российские "военкоры" жалуются на украинские штурмы вокруг этого населенного пункта. О ситуации на Курщине идет речь в новом материале американского Института изучения войны (ISW).

В ISW констатировали, что 1 сентября украинские войска продолжали штурмовые действия в Курской области, однако значительных подтвержденных продвижений Сил обороны аналитики не зафиксировали.

В то же время российские пропагандисты активно освещают ситуацию с точки зрения происходящих на Курщине боев – и из их сообщений следует, что в настоящее время эпицентром противостояния является населенный пункт Коренево.

В частности, по данным российских источников, украинские войска вели 1 сентября штурм как вблизи самого Коренево, так и в районах населенных пунктов неподалеку от него. В частности, речь идет о Матвеевке (восточнее Коренево), Александровке (к северо-востоку).

Не утихают бои и вблизи Суджи. Украинские воины, жалуются пропагандисты РФ, штурмовали в районе Нижней Паровой, Бахтинки и Нечаева северо-западнее Суджи.

По данным одного из российских военных блогеров, украинские силы имели незначительное продвижение к западу от Погребков. Между тем, аналитики геолоцировали кадры, опубликованные 1 сентября – и установили, что украинские подразделения недавно действовали в пределах этого населенного пункта.

Еще один пропагандист жаловался, что российские силы не смогли закрепиться в Борках (юго-восточнее Суджи) и продолжают атаковать украинские позиции в этом населенном пункте.

Между тем другой российский источник утверждал, что российские силы оттеснили украинские войска от Коренево, очистили Комаровку (юго-западнее Коренево) и контратаковали у Каучука (к северо-востоку от Коренево).

"Сообщается, что подразделения чеченского спецназа "Ахмат" – "Отряд Варвар" – действуют вблизи Черкасского Поречья (севернее Суджи). Подразделения российской 810-й отдельной морской пехотной бригады (Черноморский флот, Южный военный округ), 155- й морской пехотной бригады (ТОФ, Восточный военный округ), 56-й воздушно-десантный полк (7-ая Дивизия ВДВ), а также группа чеченского спецназа "Ахмат" "Аид" действуют в Курской области", – перечислили в ISW российские силы, которые командование РФ бросило останавливать украинское наступление на Курщине.

Напомним, накануне в ISW отмечали, что ВСУ продолжают штурмовать Курскую область, но продвижения не зафиксированы.

Также аналитики рассказали, что Россия отправила под Курск подразделения с Покровского направления. Следовательно, резюмировали они, Силам обороны удалось добиться оперативного давления на врага.