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ISW: ВСУ продолжают штурмовать Курскую область, но продвижения не зафиксированы. Карта

Алексей Лютиков
War
2 минуты
1,7 т.
ISW: ВСУ продолжают штурмовать Курскую область, но продвижения не зафиксированы. Карта

Украинские военнослужащие продолжают операцию в Курской области. В течение 31 августа подтвержденных или заявленных продвижений ВСУ на территории региона не зафиксировано.

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При этом кремлевские пропагандисты утверждают, что войска РФ якобы вытеснили ВСУ с нескольких населенных пунктов. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Украинские войска проводили атаки к юго-западу от Коренево в районе Комаровки и Краснооктябрьского; к югу от Коренево в районе Снагоста; к востоку от Коренево в районе Матвеевки и Кремяного; к северо-западу от Суджи в районе Бахтинки и Малой Локни; к северу от Суджи в районе Камышевки и Киреевки; к северо-востоку от Суджи в районе Нечаева и Мартыновки; к югу от Суджи в районе Плехово; и к юго-востоку от Суджи в районе Борки и Черкасской Конопельки.

В свою очередь россияне заявили, что якобы вытеснили украинские войска из Нижней Паровой (к северо-востоку от Суджи). В то же время некоторые пропагандисты признали, что населенный пункт находится в спорной "серой зоне". Также сообщалось, что оккупанты вернули себе 1,5 километра территории возле Коренево и вытеснили украинские войска из Нечаева.

Украинские беспилотные системы и реактивная артиллерия провели очередную совместную миссию и поразили российскую понтонную переправу через реку Сейм в районе Глушково. В этом районе кроме регулярных войска РФ действуют подразделения отряда "Каштан" и добровольческий корпус "Арбат".

ISW: ВСУ продолжают штурмовать Курскую область, но продвижения не зафиксированы. Карта

Напомним, российское военное командование перебросило под Курск некоторые подразделения, которые были предназначены для усиления приоритетного наступления на Покровском направлении. Пока речь идет о передислокации ограниченных сил, но это говорит о том, что операция ВСУ все больше оказывает оперативное давление на агрессора.

Ранее сообщалось, что глубина санитарной зоны на территории страны-агрессора России вдоль границы с Украиной, создающейся благодаря операции ВСУ в Курской области РФ, должна быть более 100 километров. В то же время должен учитываться рельеф местности, наличие населенных пунктов и другие важные факторы.

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