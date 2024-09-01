ISW: ВСУ продолжают штурмовать Курскую область, но продвижения не зафиксированы. Карта

Украинские военнослужащие продолжают операцию в Курской области. В течение 31 августа подтвержденных или заявленных продвижений ВСУ на территории региона не зафиксировано.

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При этом кремлевские пропагандисты утверждают, что войска РФ якобы вытеснили ВСУ с нескольких населенных пунктов. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Украинские войска проводили атаки к юго-западу от Коренево в районе Комаровки и Краснооктябрьского; к югу от Коренево в районе Снагоста; к востоку от Коренево в районе Матвеевки и Кремяного; к северо-западу от Суджи в районе Бахтинки и Малой Локни; к северу от Суджи в районе Камышевки и Киреевки; к северо-востоку от Суджи в районе Нечаева и Мартыновки; к югу от Суджи в районе Плехово; и к юго-востоку от Суджи в районе Борки и Черкасской Конопельки.

В свою очередь россияне заявили, что якобы вытеснили украинские войска из Нижней Паровой (к северо-востоку от Суджи). В то же время некоторые пропагандисты признали, что населенный пункт находится в спорной "серой зоне". Также сообщалось, что оккупанты вернули себе 1,5 километра территории возле Коренево и вытеснили украинские войска из Нечаева.

Украинские беспилотные системы и реактивная артиллерия провели очередную совместную миссию и поразили российскую понтонную переправу через реку Сейм в районе Глушково. В этом районе кроме регулярных войска РФ действуют подразделения отряда "Каштан" и добровольческий корпус "Арбат".

Напомним, российское военное командование перебросило под Курск некоторые подразделения, которые были предназначены для усиления приоритетного наступления на Покровском направлении. Пока речь идет о передислокации ограниченных сил, но это говорит о том, что операция ВСУ все больше оказывает оперативное давление на агрессора.

Ранее сообщалось, что глубина санитарной зоны на территории страны-агрессора России вдоль границы с Украиной, создающейся благодаря операции ВСУ в Курской области РФ, должна быть более 100 километров. В то же время должен учитываться рельеф местности, наличие населенных пунктов и другие важные факторы.