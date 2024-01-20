ВСУ продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Днепра: отразили шесть штурмов оккупантов - Генштаб

Вооруженные силы Украины в течение суток удержали плацдарм на левобережье Херсона, а враг с потерями отступил. В то же время 20 января нашим защитникам пришлось осуществить 72 прямых боевых столкновения с российскими оккупационными войсками.

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В целом, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер субботы.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных районах из Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять свое военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионно-разведывательные акции и обстрелы населенных пунктов с территории Российской Федерации. Также наблюдается увеличение плотности минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время, оккупанты нанесли авиационный удар в районе Чернацкого в Сумской области. При этом артиллерийские и минометные обстрелы подверглись примерно 40 населенным пунктам, среди которых Гремяч в Черниговской области; Середина-Буда, Павловка, Владимировка, Басовка в Сумской области; Уды, Охримовка, Землянки, Домашнее в Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отбили 21 атаку у Синьковки, Петропавловки в Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. В то же время более 15 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Берестово в Харьковской области, оказались под артиллерийским и минометным обстрелом.

На Лиманском направлении наши защитники отбили шесть атак врага недалеко от Тернов и Ямполевки в Донецкой области, а также еще семь атак в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки в Луганской области. Более десяти населенных пунктов, среди которых Кармазиновка, Невское, Диброва в Луганской области, и Ивановка, Верхнекаменное, Спорное в Донецкой области, подверглись артиллерийским и минометным обстрелам.

На Бахмутском направлении Вооруженные Силы отразили восемь атак неподалеку от Богдановки, Клищиевки и Андреевки в Донецкой области, где противник неудачно пытался улучшить свое тактическое положение. Под артиллерийским и минометным обстрелом оказались около десяти населенных пунктов, включая Богдановку, Ивановское, Клещиевку, Андреевку, Курдюмовку и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили шесть атак врага в районе Авдеевки, а также еще одиннадцать атак к югу от Северного, Водяного, Первомайского и Невельского в Донецкой области. Здесь оккупанты неудачно пытались прорвать оборону наших войск. Более 15 населенных пунктов, включая Новобахмутовку, Авдеевку, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово и Невельское в Донецкой области, оказались под артиллерийским и минометным обстрелом вражеских сил.

На Марьинском направлении Вооруженные Силы продолжают удерживать врага вблизи Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области. Здесь оккупанты четырежды неудачно пытались улучшить свое тактическое положение. Под артиллерийским и минометным обстрелом захватчиков оказались Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка и Прасковьевка.

На Шахтерском направлении враг удержался от наступательных действий. Однако оккупанты произвели обстрел из артиллерии и минометов более чем в 10 населенных пунктах, включая Водяное, Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву и Урожайное в Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отразили атаку врага западнее Вербового в Запорожской области, где противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Более 15 населенных пунктов, включая Полтавку, Гуляйполе, Новоандреевку, Щербаки и Каменское в Запорожской области, подвергались в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийских обстрелов противника подверглись областной центр Херсонской области и Дмитровка, Очаков Николаевской области.

В то же время, по данным Генштаба, противник не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. За последние сутки враг провел шесть неудачных штурмов позиций наших войск.

При этом авиация ВСУ нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 составу боеприпасов и 1 узлу связи захватчиков.

Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш подтвердил, что враг имеет некоторые продвижения в районе Авдеевки, но ВСУ работают на опережение, отбрасывая оккупантов назад там, где им удается продвигаться.

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