ВСУ продолжают уменьшать поголовье врага: на фронте произошло 125 боевых столкновений – Генштаб

Проходит девятьсот шестнадцатые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага продвинуться в глубину нашей территории. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 27 августа 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что всего с начала суток произошло 125 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины два удара, выпустив девять ракет, и 64 авиаудара, сбросив 72 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 558 дронов-камикадзе и произвели более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении шли восемь боев. Силы обороны отражали наступление россиян недалеко от Волчанска. Вражеская атака продолжается.

На Купянском направлении в течение дня произошло 16 боеприкосновений. Враг атаковал возле Синьковки, Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. В настоящее время продолжаются четыре атаки противника.

На Лиманском направлении российские захватчики совершили штурмовые действия вблизи Дружелюбовки, Невского и Новосадового. Семь боев завершено, два – продолжаются.

На Северском направлении защитники украинской земли отразили вражеское наступление в районе Верхнекаменского. В данный момент продолжается одно штурмовое действие противника. Ситуация под контролем наших войск.

На Торецком направлении произошло 16 боеприкосновений. Россияне атаковали позиции украинских подразделений у Нью-Йорка и Торецкая. Силы обороны остановили все вражеские атаки захватчиков.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шло 36 боев в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наши защитники отразили 30 наступательных действий, шесть – еще продолжаются. Сегодня на этом направлении было обезврежено 266 окупантов, из них 110 – безвозвратно. Также уничтожены гаубица, гранатомет, три БПЛа и единица спецтехники. К тому же повреждены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, одна артсистема и четыре единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал позиции украинцев вблизи Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Старомихайловки. Десять боеприкосновений завершено, пять - до сих пор продолжаются.

На Времевском направлении противник предпринял шесть безрезультатных попыток вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Угледара, Водяного и Пречистовки.

На Ореховском направлении враг также не имел успеха во время четырех наступательных действий у Малой Токмачки и Роботиного.

На Приднепровском направлении, дважды атакуя позиции наших войск, противник потерпел поражение.

Как сообщал OBOZ.UA:

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об успехах на Курщине и объяснил, повлияло ли это на ситуацию возле Покровска. На российской территории, по его словам, украинские воины продолжают продвигаться вперед.

Тем временем российское военное командование взимает на Курщину резервы, надеясь сдержать продвижение украинских войск, однако пока подразделения забирают не из Донбасса, а с других, менее приоритетных для Москвы направлений украинского фронта.

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