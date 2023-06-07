ВСУ продвигаются на флангах под Бахмутом, враг теряет позиции: Сырский показал видео
Украинские военнослужащие продолжают вести ожесточенные бои против российских оккупантов на Бахмутском направлении. Благодаря титаническим усилиям защитники страны продвигаются на флангах под Бахмутом.
В свою очередь российские террористы теряют позиции. Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Генерал-полковник опубликовал кадры ближнего боя, в котором украинские военнослужащие уничтожают российских оккупантов, в том числе, с помощью стрелкового оружия.
Движение вперед на флангах Бахмута осуществляет третья отдельная штурмовая бригада ВСУ.
"Бахмутское направление. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, противник теряет позиции под Бахмутом. Работает 3 ОШБр", – написал Сырский.
Напомним, российский военный преступник Евгений Пригожин пожаловался, что Вооруженные силы Украины прорвали линию оборону на нескольких участках фронта. Из-за этого главарь ЧВК "Вагнер" попросил кремлевского диктатора Владимира Путина объявить всеобщую мобилизацию.
Ранее сообщалось, что защитники Украины уничтожили ряд позиций российских оккупантов в лесопосадке на Бахмутском направлении. По врагу наши воины эффектно отработали танками.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский подтвердил приоритетные позиции украинских военных в Бахмуте Донецкой области. На нескольких направлениях наши бойцы действительно переходят из обороны в наступление, о чем было сказано в Минобороны ранее.
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