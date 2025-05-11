ВСУ продвинулись на Курщине, войска РФ имеют успех под Торецком: карты ISW

Российские войска продолжают свое наступление по всей линии фронта, однако успех имели лишь на некоторых участках, в частности на Торецком и Покровском направлениях. В то же время попытки россиян наступать в Сумской области оказались тщетными.

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Со своей стороны Вооруженные силы Украины продвинулись в Курской области. Ситуацию и изменение линии фронта сообщили в Институте изучения войны (ISW)

Согласно геолокационным данным, обнародованным 10 мая, украинские военные совершили недавнее продвижение в Курской области, к югу от Теткино (что находится к юго-западу от Глушково).

В тот же день, 10 мая, российские войска продолжили наступательные действия на севере Сумщины, однако их попытки продвижения оказались безуспешными.

Представитель украинской пограничной службы, который несет службу на севере Сумщины, сообщил 10 мая об атаках российских войск вдоль государственной границы с Сумской и Черниговской областями. Он также отметил об усилении российских ударов с применением управляемых авиабомб в течение последних двух суток.

В течение 9 и 10 мая оккупанты осуществляли атаки к северо-востоку от Харькова, вблизи Волчанска, однако не достигли продвижения. Также 9 и 10 мая российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от Боровой, в районах Загрызово и Новой Кругляковки.

10 мая войска РФ продолжали наступательные действия на Боровском направлении, однако никаких подтвержденных успехов не зафиксировано. В течение 9 и 10 мая российские войска осуществляли атаки к северу от Лимана, вблизи Редкодуба, Липового, Зеленой Долины и Нового Мира, а также к северо-востоку от Лимана, возле Ямполовки и Грековки. В то же время Министерство обороны России заявило об отражении украинских атак вблизи Липового.

10 мая россияне продолжили наступательные операции на Северском направлении, но их попытки продвижения оказались неудачными. В течение 9 и 10 мая российские войска атаковали на северо-восток от Северска, вблизи Григорьевки и Белогоровки, а также на восток от Северска, возле Верхнекаменского.

Начальник военной администрации Славянска, Вадим Лях, 10 мая сообщил о систематических ночных ударах российских беспилотников по Славянску. По его словам, в течение последней недели (со 2 по 9 мая) город испытывал до 10 таких атак каждую ночь. Лях также отметил, что Россия все чаще применяет дроны типа "Шахед" для ударов по населенным пунктам, расположенным на линии фронта.

10 мая российские оккупационные войска продолжили наступательные операции в направлении Часового Яра, но подтвержденных успехов не достигли. 9 мая российский милблогер заявил, что российские войска, якобы, продвинулись к центру Ступочек (к югу от Часового Яра) и вдоль ветрозащиты в направлении Дылиевки (к югу от Часового Яра).

"9 и 10 мая российские войска атаковали вблизи самого Часового Яра; к северу от Часового Яра вблизи Орехово-Васильевки; к юго-востоку от Часового Яра вблизи Курдюмовки; и к югу от Часового Яра вблизи Белой Горы, Предтечино и Александро-Шултино. Российский милблогер утверждал, что украинские войска постоянно контратаковали вблизи Ступочек в течение последней недели", – говорится в анализе.

10 мая один из российских военных блогеров сообщил, что командование РФ распределяет усилия на направлении Часов Яр между Константиновкой и Краматорском. По его утверждению, российские подразделения, действующие к северу от Часов Яра, пытаются продвигаться в направлении Краматорска, тогда как вражеские силы к югу от города направляют усилия на Константиновку. Также зафиксировано недавнее продвижение российских войск на Торецком направлении. Геолокационные видеоматериалы, датированные 5 мая, подтверждают, что российские войска имели успехи в продвижении в западной части Торецка.

По неподтвержденным заявлениям, 10 мая российский военный блогер заявил, что подразделения 150-й мотострелковой дивизии недавно продвинулись к востоку от Романовки (к юго-западу от Торецка) и ведут штурм этого населенного пункта. Кроме того, он утверждал, что российские диверсионно-разведывательные группы продвинулись в направлении Александро-Калиново и Яблоновки (к западу от Торецка).

"Российские войска атаковали вблизи самого Торецка; к северу от Торецка вблизи Дачного и в направлении Дилиевки; к востоку от Торецка вблизи Дружбы; к юго-востоку от Торецка вблизи Александрополя; к юго-западу от Торецка вблизи Новой Полтавки, Гнатовки, Елизаветовки и Старой Николаевки, между Старой Николаевкой и Сухой Балкой, а также в направлении Зари и Малиновки; и к западу от Торецка вблизи Щербиновки 9 и 10 мая. Министерство обороны России 10 мая заявило, что украинские войска контратаковали на юго-запад от Торецка вблизи Валентиновки. Российские милблогеры 10 мая заявили, что украинские войска также контратаковали в Торецке", – говорится в сообщении.

10 мая представитель Луганской группировки войск, подполковник Дмитрий Запорожец, сообщил о недавнем усилении российских авиаударов по Торецку и продолжении наращивания личного состава российских войск на Торецком направлении. Также зафиксировано недавнее продвижение российских сил на Покровском направлении. Согласно геолокационным видеоматериалам, обнародованным 9 мая, российские войска недавно продвинулись в северной части Котлино (расположено к юго-западу от Покровска).

По неподтвержденным данным, 9 мая российский военный блогер заявил о дальнейшем продвижении войск РФ на юг вблизи Новосергеевки, которое, по его словам, является более значительным, чем отражено на геолокационных видеозаписях. В течение 9 и 10 мая российские войска осуществляли атаки к востоку от Покровска, вблизи Мирного, Променя и Миролюбовки; к юго-востоку от Покровска, возле Даченского, Гродовки, Лысовки и Новоторецкого; а также к юго-западу от Покровска, вблизи Звирового, Котлиного и Удачного. В свою очередь, Министерство обороны России заявило, что украинские войска осуществляли контратаки вблизи Котляровки и Миролюбовки.

Согласно неподтвержденным данным 9 и 10 мая российские военные блогеры сообщали о продвижении оккупационных войск в полях к юго-западу от Котляровки, а также вблизи Новоалександровки и Надиевки. В течение 9 и 10 мая российские войска осуществляли атаки на северо-восток от Новопавловки, вблизи Новоалександровки; на восток от Новопавловки, возле Котляровки, Преображенки и Надиевки; и на юго-восток от Новопавловки, вблизи Троицкого, Богдановки и Орехового. Министерство обороны России заявило о контратаках украинских войск возле Новооленевки и Новосергиевки.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Вооруженных сил Украины, полковник Виктор Трегубов, сообщил о тактике российских войск, которые используют мотоциклы и гражданские автомобили для атак при поддержке FPV-дронов.

Зафиксировано недавнее продвижение российских войск на Кураховском направлении. Геолокационные видеоматериалы, обнародованные 10 мая, свидетельствуют о недавнем продвижении врага на восточной окраине Алексеевки (к западу от Курахово) и вдоль трассы H-15 Курахово – Запорожье, в полях к югу от Багатира (к юго-западу от Курахово).

В течение 9 и 10 мая российские войска осуществляли атаки к западу от Курахово, вблизи Константинополя и Андреевки, а также к юго-западу от Курахово, возле Багатира и Одрадного. Министерство обороны России сообщило о контратаках украинских войск вблизи Багатира и Алексеевки.

10 мая российские войска продолжали наступательные действия в направлении Великой Новоселки, однако их попытки продвижения не имели успеха. В течение 8 и 9 мая российские войска атаковали на северо-запад от Великой Новоселки, вблизи Веселого, Свободного Поля, Привольного и Шевченко, а также на юго-запад от Великой Новоселки, возле Новоселки, Новополя, Ровнополя и в направлении Зеленого Поля. Российское оборонное ведомство утверждало о контратаках украинских войск возле Зеленого Поля и Новополя.

10 мая российские войска продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области, но не достигли продвижения. В течение 9 и 10 мая войска РФ проводили наземные атаки к югу от Орехова, в направлении Новоданиловки, и к юго-западу от Орехова, вблизи Степного и Щербаков.

10 мая российские войска провели ограниченные наступательные действия на Херсонском направлении, однако не смогли продвинуться.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны отметили, что войска РФ за последний год не достигли ни одной из поставленных диктатором Владимиром Путиным целей. Оккупанты не захватили ни одного значительного города в Украине после оккупации Авдеевки в феврале прошлого года, также не смогли они выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

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