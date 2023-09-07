ВСУ продвинулись на Запорожском направлении, проблемы России с оборонно-промышленным комплексом нарастают – ISW

По состоянию на 6 сентября украинские силы продолжали контрнаступление и добились успехов на Запорожском направлении. Между тем, российский оборонно-промышленный комплекс сталкивается с проблемами с заменой основных запасов в дополнение к известным проблемам с восстановлением своих запасов высокоточного оружия.

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Об этом идет речь в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что накануне в Генштабе ВСУ заявили, что украинские войска добились неуказанных успехов на направлении Роботино – Новопрокоповка к югу от Орехова, а также продолжают успешные наступательные операции к югу от Бахмута.

Кроме того, как отметили в ISW, представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов сообщил, что Россия может производить только "десятки" крылатых ракет "Калибр" и меньшее количество ракет "Искандер" в месяц, что не позволит России пополнить свои запасы до уровня 2022 года.

Также, по его словам, РФ испытывает трудности с приобретением современного оптического оборудования, электроники, чипов и схем, а "серый импорт" и контрабанда не могут полностью покрыть потребности российского ОПК.

Источники в РФ дополнительно отметили, что их оборонная промышленность не может производить достаточно резины для замены изношенных шин военной техники, жизненно важной для операций на передовой, и отметили, что увеличение износа шин усложнит передвижение колесной техники в грязных, дождливых условиях и в гололед. И, несмотря на обещания властей найти решение проблемы изношенных шин до середины августа, по состоянию на 5 сентября ситуация не изменилась.

"Низкое качество и недостаточное количество шин все больше будут ограничивать мобильность россиян в грязное время года и зимой", – убеждены аналитики.

Напомним, гауляйтер Запорожской области интересно объяснил побег российских оккупантов из Роботиного на Запорожье. Он отметил, что армия государства-террориста "тактически покинула" этот населенный пункт. Теперь захватчики якобы заняли господствующие высоты и довольны своей позицией.

"Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности полностью вкопаться, в целом не целесообразно. Поэтому российская армия отошла на холмы", – заверил Балицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Минобороны Украины сообщили, что на Лиманском и Купянском направлениях фронта интенсивность вражеских обстрелов очень высока. Оккупанты там восстанавливают свои войска после потерь, заменяют людей и подтягивают новую технику.

– Военный эксперт, полковник запаса Петр Черник сообщил, что с наступлением холодов и дождливой погоды украинская армия будет продолжать наносить ракетные удары по важным логистическим объектам российской оккупационной армии, но наступательные операции могут "замереть". В таких условиях передвижение тяжелой техники, в частности танков, станет невозможным.

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