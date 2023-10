ВСУ продвинулись севернее Марьинки, войска РФ столкнулись с сопротивлением возле Авдеевки – ISW

Силы обороны Украины 14 октября продолжили контрнаступательные операции на востоке, и продвинулись к северу от Марьинки. Тем временем оккупанты имели продвижения возле Авдеевки, где при этом сталкиваются с мощным сопротивлением со стороны ВСУ.

Западные и украинские официальные лица заявили, что ожидают продолжения российских наступательных операций в этом районе, и выразили уверенность в обороноспособности Украины. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Марьинское направление

Отмечается, что ВСУ продвинулись к северу от Марьинки (к западу от Донецка). Там 14 октября войска РФ провели безуспешные атаки, а накануне безуспешно атаковали район Новомихайловки (12 км к юго-западу от Донецка).

С сообщений российских блогеров установлено, что на Марьинском направлении действуют подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав 1-го армейского корпуса "ДНР".

Бои за Авдеевку

Российские войска 14 октября продолжили наступательные действия в районе Авдеевки и, как пишет ISW, "продвинулись вперед". В частности, указывается о незначительном продвижении к северу от свалки, расположенной в двух километрах к северо-западу от города. Хотя несколько российских блогеров, в том числе связанных с Кремлем, заявили, что 13 октября ВС РФ покинули ранее занятые позиции на свалке по неустановленной причине.

При этом пропагандисты приписывали оккупантам продвижения к югу от Авдеевки, в районе Бердичей (9 км к северо-западу от города), Каменки (5 км к северо-востоку), Северного (5 км к западу) и в направлении Водяного (6 км к западу), а еще попытки пройти по маршруту до Керамика (10 км к северу).

"На момент этого отчета мы не обнаружили визуального подтверждения этих утверждений. Украинские войска отбили атаки российских войск в районе Тоненького (5 км к северо-западу от Авдеевки), Авдеевки, Северного, Первомайского (11 км к юго-западу) и Нетайлового (14 км к юго-западу)", – говорится в сводке ISW.

На этом фоне один российский блогер указал на проблемы войск РФ в наступлении на Авдеевку. Он отметил, что основной являются украинские минные поля – причем проблема такая же, которую российские минные поля представляют для ВСУ в западной части Запорожской области. Пропагандисты выложили в сеть данные, которые свидетельствуют, что под Авдеевкой действуют подразделения 114-й отдельной мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР").

Некоторые российские источники указали, что российские проблемы с медицинской поддержкой также препятствуют наступлению на Авдеевку. Отмечается, что во временно оккупированных Горловке и Донецке наблюдается нехватка хирургов, поэтому пропагандисты призвали российских врачей "поехать помочь на фронте". Представитель Таврийской группировки войск Украины полковник Александр Штупун аналогично заявил 14 октября, что большинство российских потерь на Авдеевском направлении связано с некачественной медицинской помощью и неработоспособностью местных больниц.

Прогнозы о наступлении ВС РФ на Авдеевку

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил 13 октября, что новые российские наступательные операции вблизи Лимана и Авдеевки "не стали неожиданностью". По его словам, в США уверены, что украинские силы отразят эти атаки. Также он сообщил, что ВС РФ, похоже, используют тактику "человеческой волны", при которой российские военные бросают на передовую массы плохо обученных и экипированных российских солдат для попыток продвижения – ту же практику, которую оккупанты использовали во время своего неудавшегося наступления зимой 2023 года.

Представитель ГУР Украины Андрей Юсов аналогичным образом сообщил, что украинские силы знали о российском нападении под Авдеевкой и готовились к нему, а оккупанты не сформировали достаточные резервы для наступления по всей линии фронта, а только на определенных участках.

"ISW также заметил, что российские войска использовали большее, чем обычно, количество бронетехники в текущих операциях. Несколько российских блогеров заявили, что украинские мины замедляют продвижение российских войск возле Авдеевки, что указывает на предварительную подготовку украинской стороны к атаке", – подчеркнули аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия РФ мечтает полностью выйти на админграницы Донетчины до 31 декабря. По этой причине враг начал наступление на Авдеевку и сейчас активно обстреливает ее, заявил начальник городской военной администрации Виталий Барабаш.

