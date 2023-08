ВСУ провели наступательные операции на нескольких участках фронта и продвинулись: анализ боевых действий от ISW

Украинская пехота по состоянию на 30 августа проникла к востоку от российских полевых укреплений возле Вербового на Запорожье. Вероятно, речь идет о разведывательных подразделениях ВСУ.

Видео дня

В общем украинские силы добились успеха в продвижении еще на двух участках южного фронта. Об ходе боевых действий сообщил Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики ссылаются на кадры с геолокацией, опубликованные 30 августа, на которых видно, что украинская пехота находится на северо-западной окраине Вербового. А это указывает на то, что контроль российских войск над окраинами населенного пункта ослаб.

"Однако на кадрах не указано, что украинские силы в это время установили контроль над этим районом, а российские блогеры утверждают, что ВСУ еще не прорвали линию обороны вокруг Вербового", –подчеркнули в ISW.

При этом в Генштабе ВСУ накануне сообщили, что Силы обороны добились успехов на направлениях Новоданиловка – Новопокроповка (4-15 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка – Вербово (7-18 км к юго-востоку от Орехова) в Запорожской области.

Также украинские официальные лица отметили, что ВСУ продолжают наступательные операции к югу от Бахмута. Геолокированные кадры, опубликованные еще 28 августа, показывают, что они незначительно продвинулись к югу от Клищеевки (6 км к юго-западу от Бахмута).

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, наши защитники продолжают продвижение на Бахмутском направлении и вышли на многие господствующие высоты. Из-за этого российские оккупанты попали в ловушку – они не могут выйти из города, а также полноценно им передвигаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях воины Сил обороны подняли флаг Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области, в районе Антоновского моста. Речь идет о поселке Дачи, расположенном между Антоновкой и оккупированными Олешками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!