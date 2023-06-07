ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и отминусовали три склада БК врага: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Карта

Российские террористические войска продолжают обстреливать мирные города Украины, а также совершать военные преступления. Только за прошедшие сутки 6 июня противник нанес 35 ракетных ударов с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Все ракеты были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

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Кроме того, российские террористы совершили очередное военное преступление – с целью недопущения продвижения украинских войск взорвали внутренние конструкции Каховской ГЭС. В результате теракта около 80 населенных пунктов находятся в зоне подтопления. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 7 июня.

Враг нанес 41 авиационный удар и совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, погибли и получили ранения мирные жители, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районе Огурцового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Каменка, Прогресс, Карповичи, Костобобров, Тимоновичи, Медведевка, Галагановка Черниговской области; Середина Буда, Шалыгино, Волфино, Екатериновка, Ободы, Ястребино, Поповка, Басовка, Запсилье, Мирополье, Миропольское, Великая Писаревка, Грабовское Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Барановка, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечье, Старица, Волчанск, Зибино, Караическое, Заречное, Печенеги, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Милово, Великий Бурлук, Отрадное, Фиголовка на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение прошедших суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Фиголовка, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка Луганской области и Берестово Донецкой области. Нанес авиационные удары возле населенных пунктов Диброва, Новосадово, Спорное, Веселое, Григорьевка и Ивановка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Клищиевки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали Васюковка, Малиновка, Тихоновка, Орехово-Василовка, Григоровка, Калиновка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Торецк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все 13 атак противника в районе города Марьинка, в то же время, враг нанес авиационные удары в пределах населенного пункта. Артиллерийским обстрелам подверглись Острое, Максимилианивка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Золотая Нива и Великая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по Ольговскому Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь, Донецкой области; Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривное, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Одрадокаменка, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также за прошедшие сутки уничтожены российский штурмовик Су-25 и 4 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада с боеприпасами, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 18 других важных целей врагов.

Напомним, от взрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в ночь на 6 июня пострадали десятки населенных пунктов как на освобожденном правом, так и на временно оккупированном левом берегу Херсонщины. На правобережье сильно пострадал Херсон и прибрежные населенные пункты, еще больше досталось городам и селам, где остаются оккупанты.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны Украины продолжат давать отпор врагу и будут освобождать наши территории от российской оккупации. Подрыв захватчиками Каховской ГЭС не остановит планы Украины.

Как писал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что освобождение Украины россиянам остановить не удастся. Так он прокомментировал заседание СНБО, которое состоялось утром 6 июня после подрыва оккупантами Каховской гидроэлектростанции.

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