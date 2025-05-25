ВСУ сдерживают натиск оккупантов, нанося им значительные потери: что происходит на фронте сейчас

На украинском фронте за прошедшие сутки произошло 204 боевых столкновения, во время которых защитники отбили больше всего российских атак на Покровском направлении – более шестидесяти. Наши воины продолжили нанесли оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике, а также подрывать наступательный потенциал врага в тылу.

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За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств, семь пунктов управления и две другие важные цели войск РФ. О ситуации на фронте по состоянию на утро 25 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По уточненной информации, вчера оккупанты совершили два ракетных и 97 авиаударов (это восемь ракет и 138 КАБов), 5461 обстрел (129 – из РСЗО) и привлекли для поражения около 2600 дронов-камикадзе.

В частности, агрессор бил из авиации по районам населенных пунктов Красичка, Великая Писаревка Сумской области; Заря, Новоторецкое, Софиевка, Коптево, Долгая Балка, Полтавка, Шахово, Покровск, Новопавловка, Александро-Калиново, Мирноград, Сухой Яр, Новополь, Перестройка, Комар – Донецкой; Дачное – Днепропетровской; Новодаровка, Гуляйполе, Малиновка, Новоандреевка – Запорожской; Казацкое – Херсонской.

На Харьковском направлении подразделения армии РФ пять раз пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка, Кутьковка и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении произошло пять вражеских атак в сторону Петропавловки, Загрызо и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытался вклиниться в украинскую оборону в районах населенных пунктов Копанки, Липовое, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодязи, Торское, Новомихайловка и в сторону Карповки, Григорьевки, Грековки, Ольговки.

На Северском направлении оккупанты предприняли три попытки продвигаться в районах Белогоровки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении захватчики четыре раза атаковали западнее Андреевки и в сторону Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении ВС РФ совершили 16 атак неподалеку Дружбы, Дилиевки, Крымского, Торецка, Щербиновки, Петровки и в сторону Плещеевки, Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Малиновка, Сухой Яр, Новосергиевка, Муравка, Троицкое, Даченское, Котлино, Котляровка, Орехово, Новоукраинка, Алексеевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатир, Одрадное, Шевченко, Веселое, Вольное Поле, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза атаковали позиции ВСУ в районах Степного, Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении. За прошедшие сутки войска РФ нанесли в этом районе 12 авиаударов, сбросив 16 КАБов, и осуществили 246 обстрелов (шесть – из РСЗО). Украинские воины остановили 39 штурмовых действий россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что оккупационные войска РФ продолжают попытки продвинуться вдоль границы Харьковщины. Однако пока речь идет лишь о "прощупывании" врагом украинской обороны.

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