ВСУ сохраняют позиции на юго-западе Бахмута и провели локальные атаки на Запорожье: анализ боевых действий от ISW

Украинские военнослужащие сохраняют контроль над позициями на юго-западе Бахмута. Защитники страны установили в этой части города наблюдательные посты.

Видео дня

Кроме того, Вооруженные силы Украины провели локальные наземные атаки и добились тактических успехов в западной части Донецкой и восточной части Запорожской области. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Заместитель министра обороны Анна Маляр и другие украинские официальные лица подтверждают, что украинские военнослужащие удерживают позиции на юго-западной окраине Бахмута. Это развенчивает мифы главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что его боевики якобы полностью захватили город.

Кроме того, аналитики заявили, что 4 июня украинские силы провели локальные наземные атаки и добились ограниченных тактических успехов в западной части Донецкой области и восточной части Запорожской области. Механизированные украинские войска совершили ограниченное продвижение к северо-востоку от населенного пункта Ровнополье.

В ISW отмечают, что некоторые российские пропагандисты пожаловались, что украинские войска прорвали первую линию обороны оккупантов и продвинулись от 500 метров до трех километров.

В то же время военные эксперты предполагают, что российские войска потеряли свои позиции в Левадном (18 км к юго-западу от Великой Новоселки).

Напомним, главарь частной военной компании РФ "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что крупный полк его наемников был выбит Силами обороны с юго-западных районов Бахмута Донецкой области. При этом одиозный российский военный преступник больше не хорохорится, а прогнозирует новую череду поражений для себя и своих боевиков.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины потроллили российских оккупантов перед долгожданным контрнаступлением. В ведомстве отметили, что объявлять о начале операции не собираются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации президента США Джо Байдена убеждены, что будущее украинское контрнаступление будет успешным и приведет к возвращению стратегически важных территорий. Также развитие событий на поле боя будет иметь большое влияние на любые предстоящие переговоры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!