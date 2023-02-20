ВСУ укрепляют позиции в районе Кременной, оккупанты наступают вблизи Сватово: анализ боевых действий от ISW

Командование российские оккупационных войск направило большинство подразделений Западного военного округа РФ в наступательные действия в Луганской области. Основные усилия захватчики сосредотачивают вблизи Сватового.

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В свою очередь Вооруженные силы Украины укрепляют позиции к западу и северо-западу от Кременной. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Оккупанты стягивают силы вдоль линии фронта в Луганской области, с определенной концентрацией подразделений вдоль линии Сватово-Кременная. Обе стрелковые дивизии 20-й общевойсковой армии – 144-я мотострелковая дивизия и 3-я мотострелковая дивизия полностью переброшены на рубеж Сватово-Кременная.

Также аналитики отмечают, что войска РФ перебросила части 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии, 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии и 27-й отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии от Сватово на север в сторону Купянска.

При этом аналитики ISW подчеркнули, что отсутствие нескольких элитных и видных элементов армии РФ на линии фронта в Луганской области и в других местах на театре военных действий свидетельствует о том, что российские вооруженные силы продолжают сталкиваться с проблемами при воссоздании боевых частей, особенно танковых.

Напомним, на Луганщине самая высокая интенсивность боевых действий наблюдается на Кременском направлении, российские войска стянули туда большое количество техники и живой силы. Следующим по сложности участком можно назвать район Белогоровки.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в оккупированный Луганск прибыла команда инструкторов из Ирана, чтобы обучать российских военнослужащих использовать ударные дроны против нашей страны.

Как писал OBOZREVATEL, спикер Восточной группировки войск ВС Украины Сергей Череватый ранее заявлял, что россияне накопили под Кременной немалые силы и могут планировать наступление на Лиман.

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