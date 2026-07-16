ВСУ умело уничтожили редкий российский беспилотник "Орион": сколько он стоит. Видео

Бойцы 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили российский беспилотник "Орион" ( ), который считается одним из самых дорогих и редких БПЛА армии РФ. Его стоимость составляет около 5 млн долларов. Сам аппарат способен нести авиабомбы и ударные боеприпасы, которыми оккупанты атакуют украинские города.

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Об успешном уничтожении вражеского беспилотника сообщили в 115-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Операцию провели пилоты зенитного ракетного дивизиона "Прибульцы".

Украинские защитники смогли обнаружить российский "Орион", выследить его, догнать и поразить с помощью дрона-перехватчика. "Орион" — редкий, дорогой и опасный беспилотник российской армии.

Его ориентировочная стоимость достигает 5 млн долларов. Этот БПЛА используется не только для разведки, но и может применять авиационные бомбы и ударные боеприпасы, в частности "Бандероль", которые Россия использует для атак на территории Украины.

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Также в 115-й ОМБр отметили, что уничтожить "Орион" непросто из-за его технических характеристик и особенностей применения. Это лишь второй подтвержденный случай, когда российский беспилотник такого типа был сбит именно дроном-перехватчиком.

В бригаде подчеркнули, что украинские военные продолжают "зачищать украинское небо от российских беспилотников".

Россия вновь усовершенствовала собственную версию иранских дронов-камикадзе Shahed-136, "Герань". Новая модификация затрудняет работу ПВО и зенитных дронов-перехватчиков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ зафиксировала два новых случая применения российскими оккупантами ударных беспилотников с боеприпасами, содержащими элементы обедненного урана. Опасные компоненты обнаружили после атак дронов "Герань-2" по Сумской области в апреле этого года.

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