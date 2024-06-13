ВСУ уничтожили танковую роту оккупантов на Покровском направлении

На Покровском направлении за минувшие сутки украинские защитники уничтожили танковую роту оккупантов. Всего за сутки на этом направлении враг потерял более 240 оккупантов, десять танков, восемь боевых бронированных машин, две артиллерийские системы и четыре автомобиля.

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Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Он подчеркнул, что танковая рота врага уничтожена "вместе с личным составом".

"Только за минувшие сутки там враг понес большие потери: более 240 оккупантов было убитыми и ранеными, и конечно, уничтожено было немало техники. Это восемь танков, восемь бронированных машин и две артсистемы. Также было повреждено два танка. А это если сложить вместе – наши защитники на этом направлении уничтожили целую танковую роту противника вместе с личным составом", – рассказал военный.

По его словам, враг не оставляет попыток "продавить" нашу оборону, и за текущие сутки на Покровском направлении уже были отбиты 16 вражеских штурмов, а еще 10 десять боестолкновений продолжаются.

Волошин добавил, что не менее "горячим" является и Кураховское направление, где у захватчиков потери "до ста убитыми и ранеными, уничтожены и танки и БМП".

На Харьковском направлении, как рассказал Волошин, "враг увяз, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет". В качестве подкрепления неприятель использует подразделения 11 армейского корпуса РФ.

Потери оккупантов в сутки на Харьковщине – это 135 убитых и раненых. Уничтожены боевая бронированная машина, артиллерийская система и шесть автомобилей; повреждения получили шесть артиллерийских систем россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 16:00 четверга, 13 июня, на Харьковском направлении ВС РФ дважды безуспешно атаковали подразделения Сил обороны. В Генеральном штабе ВСУ насчитали 71 бой в сутки (по данным на указанное выше время) на всех активных участках фронта.

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