ВСУ успешно отбили атаки россиян на всех направлениях и продолжают контрнаступление на юге – Генштаб

Украинские воины на протяжении суток отразили все атаки российских оккупантов на Харьковщине, а также на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях и в районе Старомайорского. В течение дня зафиксировано 22 боевых столкновения.

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На юге защитники продолжают контрнаступательные операции и продвигаются вперед. Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным ГШ ВСУ, в течение суток враг нанес 2 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – говорится в сообщении.

На фронте за сутки зафиксировано 22 боевых столкновения.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, это, в частности, Хреновка, Гута-Студенецкая, Бучки, Гремяч Черниговской области; Нововасильевка, Барановка, Атинское, Степное, Владимировка Сумской области и Уды, Сосновка, Гранив, Старица, Волчанск и Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отбили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Западное, Петропавловка, Подолы, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, отразили атаки противника в окрестностях Клещиевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Предтечино и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники отразили атаки российских войск в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы фиксировались в Авдеевке, Карловке, Первомайском, Невельском Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы фиксировались в Красногоровке, Георгиевке, Парасковеевке и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял бы безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Благодатное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийские обстрелы производились по Угледару, Отрадному, Великой Новоселке, Благодатному, Старомайорскому Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийские обстрелы враг совершал по более 15 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Новоандреевка, Пятихатки, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Отрадокаменки, Львовского, Камышан Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага фиксировались в более 20 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Республиканец, Отрадокаменка, Новотягинка, Антоновка и Велетенское Херсонской области, город Херсон; Куцуруб, Очаков Николаевской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – рассказали в Генштабе.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, один по зенитно-ракетному комплексу и один по логистическому хабу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 3 пункта управления, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный объект противника.

Напомним, ранее стало известно, что 9 августа ВСУ поразили пункт управления РФ в оккупированной Новой Каховке. Поражение подтвердили украинские военные, последствия поражения зафиксированы на видео.

Также сообщалось, что нацгвардейцы уничтожили вражеский миномет вместе с БК на Бахмутском направлении.