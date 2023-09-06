ВСУ успешно отразили атаки россиян на четырех направлениях и продолжают контрнаступление на Мелитополь: произошло 26 боевых столкновений – Генштаб

Вооруженные силы Украины активно продолжают свою наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Только за один день произошло 26 боевых столкновений.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook. Украинские бойцы успешно отразили атаки россиян на четырех направлениях.

В течение суток враг нанес 10 ракетных и 54 авиационных удара по территории Украины. Он совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Состоялось 26 боевых столкновений", – сказано в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гранева Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, это, в частности, Гремяч Черниговской области, Большая Писаревка, Покровка, Пономаренки, Чернацкое Сумской области и Ветеринарное, Гатище, Варваровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Синьковки, Котляровки, Крохмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Колодязное, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки противника неподалеку Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили атаки противника у Орехово-Васильевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Хромового и Северного Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов Донецкой области. В частности:

Орехово-Васильевка,

Белая Гора,

Богдановка,

Клещиевка.

В свою очередь, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении силы обороны отбили атаки противника в районе Авдеевки. Противник нанес авиационный удар неподалеку Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Александрополь, Керамик, Невельское, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красногоровка, Парасковиевка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Левадное, Гуляйполе, Красное Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон и Антоновка Херсонской области.

Силы обороны Украины ведут наступление на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника", – пишет Генштаб.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 склад боеприпасов, 3 артиллерийских средства, 2 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ранее аналитики американского Института изучения войны сообщали, что Силы обороны продвинулись в село Вербовое, которое ранее находилось под контролем российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт полковник запаса Петр Черник выразил мнение, что с наступлением холодов и дождливой погоды украинская армия будет продолжать наносить ракетные удары по важным логистическим объектам российской оккупационной армии, но наступательные операции могут "замереть". В таких условиях движение тяжелой техники, в частности, танков станет невозможным.

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