ВСУ успешно отразили атаки россиян на трех направлениях и продолжают контрнаступление: произошло 23 боевых столкновения – Генштаб

В течение суток на фронте в Украине произошло 23 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Наши защитники отразили наступление врага на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

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В то же время, они продолжают наступательную операцию на Мелитопольском, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 27 августа.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Ночью 27 августа оккупанты ударили по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования. Благодаря успешной боевой работе защитников неба силами и средствами ПС ВСУ уничтожены 4 крылатые ракеты.

Также в течение суток враг нанес 11 ракетных и 32 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданской инфраструктуре.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Кондратовки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Хреновка, Клюсы, Лисковщина Черниговской области; Середина-Буда, Свободная Слобода, Семейкино, Волфино, Кондратовка, Садки Сумской области и Окип, Стрелка, Олейниково, Гатище, Нестерное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового и Мясожаровки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Кармазиновка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино Луганской области и Торское, Диброва, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские и минометные обстрелы противника попали Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское, Донецкая область.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Остро, Марьинка, Победа, Парасковеевка, Водяное Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Золотой Нивы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали населенные пункты: Богоявленка, Шахтерское, Времевка, Старомайорское, Ривне Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботиного и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новоандреевка, Ольговское, Красное, Гуляйпольское, Егоровка, Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Никольского и Антоновки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов: Змиевка, Томарино, Бургунка, Тягинка, Херсон, Белозерка и другие.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери оккупантов за сутки

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения россиян и один – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 1 склад боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Силах обороны юга показали уничтожение вражеского командного пункта, который сгорел дотла. Это стало следствием эффективной работы украинских РСЗО на юге Украины;

– начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что российские оккупанты сосредоточили на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч солдат. Также захватчики повысили количество атак в этих районах.