ВСУ в Донецкой области успешно отработали по оккупантам, которые пытались скрыться от ''священного огня''. Видео

Украинские артиллеристы в Донецкой области умело отработали по российским оккупантам. На направлении Соледар – Бахмут защитники ликвидировали вражескую пехоту, пытавшуюся укрыться от "священного огня денацификации".

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины. Бойцы заверили, что не позволят оккупантам чувствовать себя как дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: защитники Украины из Сил специальных операций ВСУ показали видео, снятое дронами перед ударами по вражеской живой силе в Донецкой области. Группа оккупантов была ликвидирована. Как видно на кадрах, наши воины запускали беспилотники, наблюдали российских военнослужащих и стреляли по окопам врага.

Между тем подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "денацифицировали" на поле боя 22 оккупантов и утилизировали 125-мм советскую гладкоствольную танковую пушку противника Д-81 (2А36).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские воины зрелищно уничтожили российский опорный пункт на Купянском направлении, ликвидировав захватчиков и вражеский БК. Поражение российской позиции произвели в тесном сотрудничестве пограничной аэроразведки с артиллерией;

– терробороновец из Луганщины с позывным "Бусинка" за 5 минут сбил два российских БПЛА. Оба дрона он обезвредил с помощью автомата.

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