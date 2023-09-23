ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, за сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло более 30 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами. Защитники Украины продолжают обороняться на востоке и юге страны и наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 23 сентября. Отмечается также, что на Херсонском направлении наши защитники продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

За прошедшие сутки РФ атаковала Украину 6 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131", из которых 2 уничтожены средствами ПВО. Кроме того, от ракетной атаки на город Кременчуг пострадали более 30 человек, среди которых трое детей. Также, из-за циничного ракетного удара пострадали и мирные жители Юрковки Запорожской области, разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Сегодня ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Кроме того, враг нанес 5 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 24 обстрела с РСЗО как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам государства.

Авиационные удары получили: Бологовка Харьковской области; Надежда, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Богдановка, Клещиевка, Северное, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Казацкое, Николаевка, Одрадокаменка, Тягинка, Антоновка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах Миньковки, Орехово-Васильевки и Григорьевки Донецкой области. Россияне попытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но им не удалось. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские воины успешно отразили атаки противника в районах Авдеевки и Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Запорожском направлении атаки врага в районах Роботы и Вербового Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. Наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Потери России в войне за сутки

Сил обороны ударили по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, а также 12 раз по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 артиллерийских средства противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ISW сообщили, что 22 сентября Силы обороны Украины добились успеха на Донетчине и в западной части Запорожской области. В частности, им удалось продвинуться юго-восточнее Клещиевки вблизи Бахмута и севернее Новопрокоповки на Мелитопольском направлении.

– В ВСУ сообщили, что на Купянском направлении фронта в восточной части Украины российские оккупанты сейчас не идут в атаки. Их штурмов там не фиксируется уже около недели.

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