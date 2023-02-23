ВСУ вновь устроили ''бавовну'' на базах оккупантов в Мариуполе: захватчики подняли над городом авиацию

Во временно оккупированный Мариуполь на Донетчине третьи сутки подряд прилетает "бавовна". Ночью 23 февраля там раздавались взрывы в Кальмиусском районе, вспыхнул пожар на комбинате им. Ильича и местами исчез свет.

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Оккупанты заявляли об "успешной" работе ПВО, но в итоге вынуждены были поднять в небо авиацию. Об этом сообщил советник действующего мэра украинского города Петр Андрющенко, добавив, что ВСУ наносят удары по вражеским базам.

"Три взрыва ночью в Кальмиусском районе. На территории ММК им. Ильича после чего-то пылало. Снова. ВСУ продолжают присылать горячие поздравления армии оккупантов с днем рождения. В районе ЖГР17 исчезло электроснабжение", – написал он в Telegram-канале.

По его словам, взрыв также прогремел около 11:00 и захватчики традиционно начали оправдываться срабатыванием противовоздушной обороны. Однако очевидцы с места работу ПВО не подтверждали.

Затем оккупанты придумали тему о том, что ракеты якобы бьют по Запорожью.

"Фантазеры. С началом хорошего дня. С "праздником", мраzота", – отреагировал Андрющенко.

Позже он добавил, что в Мариуполе раздались еще три взрыва: одно из попаданий было по закрытой территории ММК им. Ильича в районе исправительной колонии, еще одно – в район аэропорта.

"ВСУ хирургически точно проходит по базам оккупантов. Хорошо. Будет больше", – написал чиновник.

После этих событий российские военные, как и во время "бавовны" за прошедшие сутки, подняли в небо над Мариуполем авиацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, по меньшей мере 11 взрывов прогремело в Мариуполе вечером 21 февраля. Известно, что в результате отработки ВСУ по вражеским позициям произошла детонация склада с боеприпасами в аэропорту города.

22 февраля во временно оккупированном Мариуполе снова прогремели мощные взрывы – был прилет по БК оккупантов в районе порта. Вечером того же дня свежая "бавовна" посетила завод им. Ильича.

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