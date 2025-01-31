ВСУ выбили штурмовую группу оккупантов из предприятия в Торецке. Видео

В Торецке Донецкой области, за который продолжаются бои, российские оккупационные войска прорвались на территорию одного из предприятий. Оттуда врага эффектно выбили бойцы наших Сил обороны.

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Об этом сообщили на официальной странице 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ в Facebook. Отпор захватчикам давала бронегруппа в составе танкового экипажа (танковый батальон 100 ОМБр, командир танка "Анубис"), экипажа БМП M2 Bradley (1 механизированный батальон 100 ОМБр, командир БМП "Апостол").

Также выбивала оккупантов группа зачистки из бойцов спецподразделения Национальной полиции "КОРД" при поддержке бронеавтомобиля Senator MRAP.

По словам военных, задача была выполнена быстро и качественно.

На опубликованных кадрах видно, как они отработали по локациям, где скрывались военные страны-агрессора РФ. Сначала огонь вели из бронетехники, а затем врага выгоняла из предприятия группа зачистки.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях подразделения Сил обороны Украины во время боев продвинулись в Торецке и вернули некоторые позиции. Но и оккупанты прошли вперед в некоторых секторах этого города, а также в районе Часова Яра и на Кураховском направлении.

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