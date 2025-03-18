ВСУ выводят с позиций на одном из участков фронта в Донецкой области, чтобы сохранить жизнь бойцов и улучшить оборону, – Наев

Военных Вооруженных сил Украины выводят с позиций на одном из участков фронта в Донецкой области. Это позволит сохранить жизнь бойцов и улучшить положение обороны.

Видео дня

Соответствующее сообщение на своей странице в Facebook обнародовал экс-командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант, Герой Украины Сергей Наев 18 марта. Он подчеркнул, что противник несет потери.

"Самое важное для командования – сохранить жизнь и здоровье личного состава. Поэтому на одном из участков фронта принято решение по отводу сил и средств с невыгодных позиций. Это позволило не только сохранить бойцов, но и улучшить нашу оборону. Враг несет потери, и мы можем действовать эффективнее", – говорится в сообщении.

Наев отметил, что почти каждый день бывает на передовой и общается с военными. Это мужественные и сильные бойцы, которые защищают страну, несмотря на погоду, усталость и жизненные обстоятельства.

"Среди них есть те, кто воюет еще с 2014 года, и те, кто пришел в 2022-м или позже. У каждого свой путь в армии, свой опыт. Но всех объединяет одно – желание приблизить Победу", – подчеркнул экс-командующий Объединенными силами ВСУ.

Он отметил, что совместная работа разведчиков, операторов дронов, артиллеристов, минометчиков, танкистов и пехоты нанесла противнику значительные потери в технике и живой силе.

"Удалось уничтожить более 30 единиц вражеской бронетехники и более 2000 оккупантов. Это ощутимо уменьшило количество вражеских атак на нашем направлении. Все работают на общий результат, и вместе мы двигаемся вперед!" – резюмировал Наев.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженным силам удалось остановить продвижение российских войск на Покровском направлении. Сейчас противник пытается штурмовать малыми пехотными группами, в том числе в районе Андреевки к югу от Покровска. Также в последние недели захватчики редко применяют военную технику, предпочитая мотоциклы и квадроциклы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!