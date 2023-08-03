ВСУ взяли в плен группу окупантов возле Кременной: те рассказали, сколько им платят за убийства украинцев. Видео

Защитники Украины взяли в плен группу из десяти оккупантов вблизи Кременной на Луганщине. Один из них признался, что за три месяца участия в боях получил 170 тысяч рублей (около 68 тыс. грн).

Видео дня

Видео с пленными оккупантами было опубликовано в сети. Судя по его кадрам, захватчики были захвачены в плен украинскими военными в районе лесного массива (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца новости).

"За три месяца я получил 170 тысяч", – ответил один из пленных на вопрос о своих "заработках".

При этом он признал, что власти РФ обманули захватчиков, которые отправились на убийства украинцев, соблазнившись большими "зарплатами".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях – закрепляются и проводят мероприятия контрбатарейной борьбы.

– В ISW отметили, что оккупанты наступают на рубеже Купянск – Сватово – Кременная, а также в районе Бахмута, на рубеже Авдеевка – Донецк.

– За минувшие сутки в Украине были ликвидированы около 620 захватчиков и 121 единицу их вооружения и техники.

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