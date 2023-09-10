ВСУ за неделю уничтожили 8 складов БК и 10 баз окупантов

Защитники Украины за последнюю неделю (с 4 по 10 сентября) нанесли оккупационный войскам России большие потери. Враг в течении семи дней лишился на временно захваченных территориях Украины как минимум восемь складов с боеприпасами.

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Кроме того, поражения получили 10 баз оккупантов. Кадры "бавовны" опубликовали на Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Бойцы украинской армии устроили врагу зажигательную неделю в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях Украины:

– Бердянский район, Запорожская область – попадание в базирвание;

– Бахмутский район, Донецкая область – минус 3 БК, минус ГСМ, попадание в базирование;

– Мелитопольский район , Запорожская область – минус БК и попадание в базирование;

– Кадиевка, Луганская область – попадание в базирование;

– Пологи (район), Запорожская область – минус штаб и 2 БК;

– Каховский район, Херсонская область – два попадания в базирование и минус БК;

– Горловка, Донетчина – попадание в базирование;

– Донецк – попадание в базирование;

– Токмак (район), Запорожская область – попадание в базирование, минус БК;

– Васильевский район, Запорожская область – попадание в базирование.

Отметим, сто по данным Генерального штаба ВСУ с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 268,6 тыс. человек убитыми. Также захватчики лишились тысяч единиц военной техники. Только за прошедшие сутки, 9 сентября, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 490 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ выбили оккупантов с позиций на одном из участков фронта. Российские военные пытались сбежать от ударов пушек, однако это их не спасло.

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