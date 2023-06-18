ВСУ за неделю уничтожили более 4 тыс. оккупантов и свыше 500 единиц их техники

За последнюю неделю российские войска в Украине потеряли более 4 тысяч оккупантов. Также защитники уничтожили 505 единиц вражеского вооружения и военной техники.

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Только российские ББМ были ликвидированы без малого сотню, приземлили украинские воины и пять российских ударных вертолета. О потерях захватчиков сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

За прошедшую неделю российские оккупанты потеряли на фронте 4180 своих солдат и 505 единиц вооружения и военной техники.

"За неделю с 12 июня по 18 июня Силами обороны Украины уничтожено около 4180 человек личного состава противника. Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск", – подчеркнул Павлюк.

Так, в течение недели враг потерял:

– 58 танков;

– 98 боевых бронированных машин;

– 111 артиллерийских систем;

– 9 РСЗО;

– 2 установки ПВО;

– 110 единиц автотехники;

– 13 единиц спецтехники.

"Кроме этого нашими защитниками сбиты 5 вертолетов, 28 вражеских ракет и 71 БПЛА", – добавил Павлюк.

Напомним, утром 18 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что накануне защитники ликвидировали еще 650 оккупантов, уничтожили 23 ББМ и 13 артсистем врага.

Безвозвратные потери России в живой силе с 24 февраля 2022 достигли 219 820 захватчиков.

Только на Таврическом направлении накануне ранены или убиты более 4 рот оккупантов, враг потерял 77 единиц техники.