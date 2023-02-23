ВСУ за сутки ликвидировали 790 оккупантов и превратили в металлолом еще 16 танков врага: данные Генштаба

Войска РФ, которые вторглись в Украину 365 суток назад, за это время лишились более чем 6,5 тыс. бронемашин и 586 самолетов с вертолетами. Однако больше всего враг понес потери в живой силе – на сегодня ликвидировано уже 145 850 российских солдат и офицеров.

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Накануне к рядам "двухсотых" путинской армии украинские воины отправили еще 790 оккупантов. Обновленные данные по потерям ВС РФ обнародовал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Кроме большого количества личного состава российской оккупационной армии, за сутки защитники сожгли еще 24 боевые бронированные машины (всего 6593) и 16 танков (3350) захватчиков.

В металолом бойцы ВСУ превратили семь вражеских артиллерийских систем (в общем 2352), три единицы автомобильной техники и автоцистерн (5215) и две – спецтехники (228), одно средство ПВО (244).

В небе были сбиты три БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 2029 год) оккупантов.

Также с начала вторжения войск РФ воины ВСУ обезвредили 873 крылатые ракеты РФ, "демилитаризовали" 471 РСЗО, 299 самолетов, 287 вертолетов, 18 кораблей и катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники дали мощный отпор оккупантам, пытавшимся прорваться ротой танков и пехоты на Луганщине. Вражеская бронетехника была уничтожена, воины ВСУ указали, что в итоге "вышел костер на миллион".

В Украине ликвидировали тезку Путина, который пошел на войну добровольцем. Речь идет об оккупанте из Красноярского края РФ – 33-летнем Виталии Владимировиче Путине.

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