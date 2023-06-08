ВСУ за сутки ликвидировали 730 оккупантов, уничтожили 124 единицы техники и вооружения врага

Защитники Украины в течение 7 июня ликвидировали на фронте по меньшей мере 730 оккупантов из России. Также во время боев и огневых ударов они уничтожили 124 единицы вражеской техники и вооружения.

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Данные о потерях ВС РФ в войне против нашего государства обновил Генштаб ВСУ. Отмечается, что от 24 февраля 2022-го на украинской земле нашли свою смерть 212 760 военнослужащих армии страны-агрессора.

Кроме сотен путинских захватчиков, накануне Силы обороны уничтожили еще 28 вражеских артиллерийских систем (всего 3668), 18 танков (3891) и 16 боевых бронированных машин (7576).

Воины сожгли 35 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 6384) и восемь – специальной техники (500) оккупантов.

Также было "демилитаризовано" три российских средства ПВО (355), одна РСЗО (595). В небе обезврежено 15 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (3234).

С начала войны ВСУ уже сбили 1171 крылатую ракету, 314 самолетов и 299 вертолетов, уничтожили 18 кораблей/катеров врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники ликвидировали в боях за Бахмут Саида-Хусейна Ямадаева – сына бывшего депутата госдумы РФ Руслана Ямадаева. На войну против Украины его завербовала ЧВК "Вагнер" в тюрьме, где он должен был сидеть еще до 2025 года.

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